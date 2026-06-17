"ทนายอั๋น" ร้องผู้ตรวจฯชงศาลรธน.เบรก 3 กกต.ดูคดีฮั้วสว. ขู่แฉคลิปซีรีส์จัดโพย-ตัดตอนฟ้องลุยเขากระโดงต่อ

"ทนายอั๋น" บุกร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรธน.สั่งเบรก 3 กกต. พิจารณาคดีฮั้ว สว. ขู่แฉคลิปเด็ดซีรีส์จัดโพย-ฮึ่มหากตัดตอนฟ้อง พร้อมลุยคดีเขากระโดงต่อ
วันนี้ (17 มิ.ย.) นายภัทรพงษ์ ศุภักษร หรือ "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และมีคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.จำนวน 3 คนจากทั้งหมด 7 คนในระหว่างการพิจารณาตัดสินคดีทุจริตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)
นายภัทรพงษ์ ระบุว่า เนื่องจากกกต. ทั้ง 3 คน ได้รับการคัดเลือกมาจากมติของที่ประชุมวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 138 เสียง ซึ่ง สว. กลุ่มนี้กำลังอยู่ระหว่างการถูกพิจารณาในกระบวนการคดีฮั้วเลือกตั้ง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางและอาจส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 215 รวมถึง พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 126 ที่กำหนดให้องค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และความกล้าหาญ
นายภัทรพงษ์ ยังกล่าวกรณีกระแสข่าวจำนวนสว.ที่กกต.จะชี้ว่ามีความผิดในคดีฮั้วเลือกและส่งให้ศาลพิจารณาลดจาก 52 คนลดลงเหลือ 43 คน หรืออาจเหลือเพียง 20 กว่าคน เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ โดยกลุ่มที่มีเส้นทางการเงินชัดเจนจะรับโทษ และกัน สว. ตัวตึงหรือ สว. สำรองบางส่วนไว้ว่า ตนจะไม่ยอมเด็ดขาด เนื่องจากเครือข่ายขบวนการฮั้ว สว. ทั้งระบบมีความเชื่อมโยงพัวพันกันอย่างชัดเจน ซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวนฯ ชุดที่ 26 ของ กกต. ได้สรุปสำนวนมาแล้ว ดังนั้น กกต. จะต้องส่งรายชื่อผู้กระทำผิดทั้งหมดจำนวน 229 คน ให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณา และต้องหยุดทำหน้าที่แก้ต่างให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา หาก กกต. เลือกส่งฟ้องเพียงบางส่วน ตนจะใช้กลไกยื่นร้องเรียนให้การเลือกตั้ง สว. รอบระดับประเทศครั้งนี้ตกเป็นโมฆะทั้งหมดทันที
นอกจากนี้ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดในวันเลือกตั้ง สว. ระดับประเทศ ว่า ที่มีการเว้นระยะเวลาระหว่างการเลือกตั้งรอบเช้าและรอบบ่ายยาวนานถึง 6-7 ชั่วโมง โดยตั้งคำถามไปยัง นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ว่าเป็นการ "ดึงเชง" เพื่อรอคำสั่งจัดทำโพยรายชื่อชุดใหม่ส่งให้ผู้สมัครในห้องเลือกตั้งหลังจากเกิดการหักหลังกันเองของกลุ่มการเมืองในรอบเช้าหรือไม่ ซึ่งตนเตรียมจะเปิดเผยคลิปหลักฐานเด็ดชิ้นต่อ ๆ ไปในลักษณะเป็นซีรีส์ EP.1, EP.2, EP.3 มั่นใจว่ามีเนื้อหาที่ชัดเจนกว่าเดิม
นายภัทรพงษ์ ยังระบุว่ส ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคำให้การแรกของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินที่ให้ไว้ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ซึ่งยืนยันชัดเจนว่ารับเงินส่วนหนึ่งมาจากบุคคลระดับรองประธานวุฒิสภา และปัจจุบันมี สว. จำนวน 3 คน ได้พยายามติดต่อมาหาตนเองเนื่องจากเกิดความไม่พอใจที่จะต้องถูกตัดชื่อออกเพื่อสังเวยให้แก่ สว. ตัวตึง ทั้งที่ตนเองก็ทำหน้าที่ตามสั่งและโอนเงินเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ
ส่วนที่ นายศุภชัย ใจสมุทร ฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย ออกมาพาดพิงถึงคดีรุกแม่น้ำแควน้อยของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส นั้น นายภัทรพงษ์ แย้งว่า กรณีที่ดินเขากระโดงมีความชัดเจนตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาและศาลปกครองเป็นข้อยุติอยู่แล้ว พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการเข้ารับตำแหน่งของอดีตบอร์ดการรถไฟฯ ว่าเป็นการเข้าไปล้วงลูกเอาข้อมูลภายในมาใช้ในโควตาของพรรคการเมืองใดหรือไม่
ทั้งนี้นายภัทรพงษ์ ระบุว่า ในวันพรุ่งนีจะเดินทางไปเข้าพบอธิบดีกรมที่ดินเพื่อทวงถามความคืบหน้ากรณีกลุ่มทุนบุกรุกนำสปอร์ตคอมเพล็กซ์ (Sport Complex) ไปก่อสร้างทับทางเดินและลำห้วยสาธารณะ พร้อมย้ำทิ้งท้ายว่า ตนเองเป็นนักสู้ที่เป็นอิสระ ไม่ใช่คนของฝ่ายการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น