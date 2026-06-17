ครอบครัววิน จยย.ร้อง กมธ.ตำรวจ หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมปมถูก ตชด.ยิงดับ ”วัชรพงศ์“รับเรื่อง เชื่อ ตร.ไม่ซูเอี๋ยกัน

ครอบครัววิน จยย.ถูก ตชด. ยิงเสียชีวิต ร้อง กมธ.ตำรวจ ช่วย หวั่นไม่รับความเป็นธรรม หลังถูกสังคมกดดันแถมเจอข่มขู่หนัก ด้าน ”วัชรพงศ์“ ยันให้ความเป็นธรรม ไม่ต้องกังวลตำรวจจะซูเอี๋ยกัน
วันนี้( 17 มิ.ย.)ที่รัฐสภา นายวัชพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องร้องเรียนจากญาติ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเเวนชายแดน(ตชด.)ยิงเสียชีวิตเสียชีวิต เพื่อขอให้ช่วยเหลือเนื่องจากถูกข่มขู่ และกังวลว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการตำรวจ
นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า ยังไม่ได้สอบถามเจ้าของคดี เนื่องจากเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น และมีผู้เสียชีวิตรวม 2 ราย ทั้งนี้เจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ต่อสู้เรื่องการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะมาโดยตลอด ซึ่งคดีนี้เข้าข่ายชัดเจน แม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นข้าราชการตำรวจ ก็ขอให้ความมั่นใจว่ากมธ.ฯ จะให้ความเป็นธรรม โดยไม่ต้องกังวลว่าข้าราชการตำรวจจะเข้าข้าง หรือซูเอี๋ยกัน เพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต้องมาเป็นอันดับแรก ทั้งนี้คาดว่าจะนำเรื่องเข้าสู่กมธ.ฯได้ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ และพร้อมเป็นที่พึ่งให้ ไม่ต้องกลัวกระบวนการสอบสวนที่ไม่เป็นธรรม
นายวัชรพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะนั้น กรณีนี้ชัดเจน แม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นข้าราชการตำรวจ แต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นไม่มีหน้าที่ที่จะพกพาอาวุธปืนในขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือพื้นที่ที่ผู้ก่อเหตุรับผิดชอบอยู่ ดังนั้นค่อนข้างชัดเจนเข้าข่ายกระทำความผิด ส่วนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุ หรือพยายามฆ่า ก็ต้องให้เวลาตำรวจเจ้าของคดีสืบสวนต่อไป
ด้านญาติผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ขอฝากความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย เพราะตอนนี้โดนกระแสสังคมโจมตีหนักมากว่าเป็นฝ่ายริเริ่มก่อน และยังถูกข่มขู่อย่างหนัก เช่นแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาหาข้อมูลข่าว แต่ พอถามกลับไปมาจากหน่วยงานไหนก็แสดงพฤติกรรมโวยวายพูดว่าเดี๋ยวจะโดนอีกสักเม็ดหนึ่ง จะเอาไหม จึงเกรงว่จะไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงต้องมาร้องขอพึ่งสภา เพื่อต้องขอความเป็นธรรมด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ทางครอบครัวผู้เสียหาย จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การกฏหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ต่อไป