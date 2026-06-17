"จุลพันธ์" เผยมติ พท.เดินหน้ายื่นร่างแก้ รธน.ต่อ แต่ปรับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ชี้ไม่ง่าย ขาดพรรคใดพรรคหนึ่งไปต่อไม่ได้

"จุลพันธ์" เผย มติเพื่อไทยเดินหน้ายื่นร่างแก้ไข รธน.ต่อ แต่ปรับแก้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ยอมรับแก้รธน.ไม่ใช่เรื่องง่าย ขาดพรรคใดพรรคหนึ่งไปไม่ได้ อาจสุ่มเสี่ยง - ไม่กังวลเรื่องล่ารายชื่อ มองกระบวนการลงมติสำคัญกว่า หากสว. ไม่เห็นด้วย อาจถูกตีตกตั้งแต่วาระแรก
วันที่ 17 มิ.ย.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมติ ที่ประชุมพรรคเพื่อไทยวันนี้ ในเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังร่างที่เเล้วพรรคการเมืองอื่นถอนชื่อ ว่า ที่ผ่านมาเราได้มีการรณรงค์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะต้องการให้มี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. เพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ที่ผ่านมาเราก็ได้ขับเคลื่อนในเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้มีการเตรียมรายชื่อไว้แล้ว ความพร้อมของร่างที่เเล้วค่อนข้างพร้อม 100% แต่เมื่อหลายพรรคการเมือง มีข้อห่วงใย เราจึงได้ถอยกลับมาและหารือร่วมกัน ว่าจะทำ
อย่างไร เพื่อให้ได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีเสียงจากวุฒิสภาและสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด เราต้องใช้ความร่วมมือตั้งแต่ต้น จึงมีกระบวนการที่จะต้องกลับไปทบทวนแก้ไขของร่าง ปรับร่างกลับมา ส่วนรายละเอียดจะมีการชี้แจงกับสังคมอีกครั้ง ร่างนี้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจ ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม สส. พรรคเพื่อไทยเมื่อวาน ซึ่งทุกคนให้ความเห็นชอบ และจะมีการร่วมลงชื่อเเล้ว เพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภา ซึ่งตนเข้าใจว่า จะมีการบรรจุวาระพิจารณา ประมาณต้นเดือนหน้า เราก็จะเตรียมการให้ทัน
เมื่อถามว่า ร่างที่ไปปรับแก้ไขนั้น พรรคภูมิใจไทยจะร่วมลงชื่อด้วยหรือไม่นั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตรงนั้นเราไม่ได้ห่วง เรื่องของการลงชื่อญัตติ มันเป็นเพียงกลไกเพื่อให้ครบถ้วน ที่จะใช้ 1 ใน 5 เราเชื่อมั่นใจว่าอย่างไรรายชื่อก็คงครบ แต่กระบวนการในการลงมติต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง หากขาดพรรคใดพรรคหนึ่งไป แนวโน้มมีความเสี่ยงสูง และหากไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สว.ในจำนวนที่เพียงพอ โอกาสที่จะผ่านตั้งแต่วาระหนึ่งก็ยาก ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่า ส่วนการลงชื่อตนคิดว่าไม่ยากนัก
เมื่อถามถึงข้อแตกต่างระหว่าง ร่างที่มีการปรับปรุงกับร่างเดิมก่อนหน้านี้ต่างกันอย่างไรนั้น นายจุลพันธ์ กล่าวว่าขอรอให้มีการมาชี้แจงกับสังคมก่อนดีกว่า เพราะโครงสร้าง คร่าวๆในส่วนของที่มา จากทางจังหวัด และมีกลไกคัดสรรของรัฐสภา มีสัดส่วนที่เป็นสายวิชาการ สภาวิชาชีพต่างๆ เราก็ยังคงยึดอยู่ และในส่วนนี้มุมมองของพรรคเพื่อไทยก็ถือว่ามีความสำคัญ คาดว่าจะมีการนำเสนอเร็วๆนี้