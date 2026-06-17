"พิพัฒน์" นำ ครม.บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน ถวายเป็นพระกุศล เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

"พิพัฒน์" นำ ครม.บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน ถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 17 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะรัฐมนตรี อาทิ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ , นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพรสงฆ์ รวม 20 รูป เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ภายในตึกสันติไมตรี ก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ 20 หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล