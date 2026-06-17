"พิพัฒน์" โยนนายกฯ แจงยึด EEC คืน ยันไร้รอยร้าวใน ภท. ปัดโยงปมสัญญารถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

"พิพัฒน์" โยนนายกฯ แจงยกเลิกคำสั่งกำกับดูแล EEC ลั่นคำว่ารอยร้าวไม่มีในพรรคภูมิใจไทย ปัดโยงปมไม่แก้สัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 17 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบยกเลิกคำสั่งให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า ตนไม่ทราบคำสั่งดังกล่าว ซึ่งเป็นการอ่านผ่านในที่ประชุม ครม. เพื่อให้รับทราบ
เมื่อถามว่า เป็นเพราะว่า นายพิพัฒน์ กำกับดูแลไม่ไหวใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในส่วนนี้ต้องไปถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เมื่อถามย้ำว่า เป็นการลดบทบาทหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ไม่ เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เท่ากัน ซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรี คงจะมอบหมายงานอื่นๆ
เมื่อถามว่า มีการจับตาที่ถูกลดบทบาทแต่ไม่ได้กำกับดูแลพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นเพราะปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ เราต้องการความสงบ จึงให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ดูแล
เมื่อถามว่า จนถึงขณะนี้นายกฯ ยังไม่ได้แจ้งเหตุผลในการดึง EEC ไปดูแลเองใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอให้รอนายกรัฐมนตรี กลับจากรัสเซีย
เมื่อถามย้ำว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการไม่แก้ไขสัญญาของภาคเอกชน กรณีรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ใช่หรือไม่ รมว.คมนาคม ปฏิเสธว่า ตนไม่ทราบเหตุผล ก่อนย้ำว่าขอให้รอนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับก่อน
ส่วนจะเป็นรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายพิพัฒน์ ปฏิเสธว่า ไม่ พวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่อง ถือว่าบทบาทของใครก็ของคนนั้น ตนทำได้ทุกหน้าที่ ไม่ใช่ปัญหา ก่อนย้ำว่าคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทย สบายใจได้ ก่อนย้ำว่าไม่เกี่ยวกับการที่พรรคนั้นใหญ่ขึ้น เพราะเมื่อพรรคใหญ่ก็ต้องดูแลภาพรวมมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้ว พรรคใหญ่ขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดี ที่จะมาช่วยกันทำงาน