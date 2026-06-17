เดินหน้า “ราชการทันใจ” จดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 100% เริ่ม 1 ก.ค.69 ผ่าน DBD Biz Regist ตลอด 24 ชั่วโมง

รัฐบาลเดินหน้า “ราชการทันใจ” ยกระดับจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 100% เริ่ม 1 ก.ค. 69 ผ่าน DBD Biz Regist ตลอด 24 ชั่วโมง ลดขั้นตอน–ลดต้นทุน–เพิ่มความโปร่งใส สู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ
วันนี้ (17 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย “ราชการทันใจ” ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ “ระบบดิจิทัลอัจฉริยะ” ผ่านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เพื่อให้บริการภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
นางสาวลลิดากล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศยกระดับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยเตรียมยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่ในรูปแบบ Walk-in (กระดาษ) และเปิดให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regist เพียงช่องทางเดียวทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย “ราชการทันใจ” ของรัฐบาลที่มุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ลดขั้นตอนและภาระของประชาชนและผู้ประกอบการ โดยระบบ DBD Biz Regist เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอ ตรวจสอบสถานะ และรับเอกสารสำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จากทุกที่ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ในปี 2568 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลรวม 348,690 คำขอ แบ่งเป็นการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท 85,083 คำขอ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 236,686 คำขอ และการเสร็จการชำระบัญชี 26,921 คำขอ โดยพฤติกรรมของผู้ประกอบการได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากสถิติการใช้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regist ในเดือนเมษายน 2569 ที่มีสัดส่วนสูงถึง 89.05% เพิ่มขึ้นจาก 68.15% ในเดือนกันยายน 2568 ขณะที่การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทใหม่ผ่านระบบออนไลน์มีสัดส่วนสูงถึง 94.59% เพิ่มขึ้นจาก 76.95% ในช่วงเดียวกัน
นางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ DBD Biz Regist ยังช่วยยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีการนำระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคู่กับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ ช่วยลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงเอกสารหรือการแอบอ้างสิทธิ์ของผู้อื่น ทำให้กระบวนการจดทะเบียนมีมาตรฐาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ การลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการยังช่วยลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐอีกทางหนึ่ง
“การยกระดับการจดทะเบียนนิติบุคคลสู่ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มความโปร่งใส และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว” นางสาวลลิดากล่าว
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนการใช้งานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคธุรกิจและประชาชน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account : @DBD1570 หรือสายด่วน 1570.