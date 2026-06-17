"มงคล" ปัดตอบปมฮั้ว สว. หลัง “ไอติม” เปิดคลิปอ้างเห็นยื่นเอกสารให้ กกต. บอกสั้นๆ “ไปถามเขาดูสิ”

ประธานวุฒิสภา เลี่ยงตอบข้อสงสัยกรณีถูกพาดพิงในคลิปที่ “พริษฐ์ วัชรสินธุ” นำมาเปิดเผยเกี่ยวกับการเลือก สว. ปี 2567 โดยตอบเพียงให้ไปถามผู้เผยแพร่คลิป ก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที
วันที่ 17 มิ.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) ออกมาเปิดคลิปแฉคดีฮั้วการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.)เมื่อช่วงกลางปี 2567 ที่ผ่านมา จำนวน 2 คลิป โดยมีการอ้างถึงบุคคลในคลิปคือนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภาในปัจจุบัน มีการยืนเอกสารฉบับหนึ่งให้กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ในวันเลือก สว.ระดับประเทศนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.20 น. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายมงคล ว่าใช่นายมงคลหรือไม่ ในคลิปที่นายพริษฐ์นำมาเปิดเผย โดยนายมงคล ตอบเพียงว่า ”ไปถามเขาดูสิ มาถามผมทำไม“
เมื่อถามย้ำว่าสรุปว่าไม่ใช่ใช่หรือไม่ นายมงคล ไม่ตอบคำถาม และเดินไปทันที