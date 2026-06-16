ด่วน! "ผู้ว่าเซมเบ้" ดิ่งพบนายกฯรายงานปัญหาภูเก็ต รับการกอดพร้อมปลอบมาอยู่กับพี่ใกล้ๆ

ด่วนจาก บน.6! "ผู้ว่าฯ เซมเบ้ "ดิ่งพบ "นายกฯ อนุทิน" โผสวมกอด พร้อมรายงานปัญหาในพื้นที่ภูเก็ต ด้าน ”อนุทิน“ ปลอบมาอยู่กับพี่ใกล้ๆ
วันนี้ (16มิ.ย.)เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางมารอเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โดยเมื่อมาถึงนายนิรัตน์ได้เดินมาที่ห้องรับรอง ได้ทักทายและนั่งพูดคุย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ก่อนที่เวลา 14.40 น. นายอนุทิน เดินทางมาถึง นายนิรัตน์ และนายอรรษิษฐ์ ได้เข้าไปพูดคุยกับนายกฯ โดยนายนิรัตน์ ได้เข้าสวมกอดนายกฯ ขณะที่นายกฯ กล่าวว่า “มาอยู่กับพี่ มาอยู่ใกล้ๆ” ก่อนที่นายนิรัตน์จะรายงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแก่นายกฯ
ภายหลังการพูดคุยเสร็จสิ้นนายกฯได้ออกเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ที่เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ก่อนออกเดินทางนายกฯ ตอบคำถามผู้สื่อขาวกรณีความคืบหน้าโครงการ TH-AI Passport ว่าสุดท้ายแล้วหากไม่สามารถเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองหรือไม่ว่า ให้ไปถาม นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม