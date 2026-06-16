"ผู้ว่าฯแซมเบ้" รับถูกเด้งเหตุเตือนขรก.รับผลประโยชน์ ไม่ใช่น้องใครไม่เสียกำลังใจ เคารพการตัดสินใจนายกฯ

ผมไม่ใช่น้องของใคร! "ผู้ว่าฯแซมเบ้" เปิดใจ หลัง ครม. สั่งย้ายด่วนเข้ากรุนั่งรองปลัด มท. ยันไม่ท้อ ไม่เสียกำลังใจ เคารพการตัดสินใจนายกฯ รับชนวนเหตุมาจาก ‘ตักเตือน’ ขรก.ในพื้นที่ปมเรียกรับผลประโยชน์ จนสร้างความไม่พอใจ ลั่นเป็นสัจธรรมเมื่อคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็ต้องรับการประเมิน
วันนี้ (16มิ.ย.) เวลา 13.57 น. ที่อากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางมารายงานกับ นายกรัฐมนตรี ถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ต พร้อมเปิดใจ ภายหลังครม.มีมติโยกย้าย ให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่า รับทราบเรื่องที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว ซึ่งตนขอไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อน ตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอ
เมื่อถามว่า การถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่ นายนิรัตน์ ยืนยันไม่เสียกำลังใจ และตนเคารพนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า ตนไม่ได้มีปัญหากับใครเลย ตนเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้ง ไปดูตามเพจข่าวดีๆ ความขัดแย้งมีก่อนที่ตนจะไป ซึ่งตนไปเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัว ส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัว และเมื่อตนควบคุมไม่ได้ รักษาสถานการณ์ไม่ได้ ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณา หรือ ถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานส่วนที่มาพบนายกรัฐมนตรีวันนี้เพื่อมารายงานสถานการณ์ เพราะหลายๆอย่างมีความคืบหน้าไปมาก ไม่ใช่ว่าจะแก้อะไรไม่ได้ ทั้งมาเฟียต่างชาติก็นิ่งไปเลย ส่วนความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ ตนอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ ก็เป็นปัญหาของระดับกระทรวงจึงจะมารายงานให้นายกรัฐมนตรีให้ทราบ
นายนิรัตน์ ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ท้อใจ และเดินหน้าทำงานไปต่อ ซึ่งตนตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด และรักษาความถูกต้อง ทำได้เท่าไรอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับไป
เมื่อถามว่า ที่เคยมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความขัดแย้งในพื้นที่ ยังคงเดินหน้าต่อใช่หรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า ในความเห็นของคนในพื้นที่ ตนมองว่า ควรมีคณะกรรมการมากกว่ากรมใดกรมหนึ่ง ที่จะต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งเมื่อบอกว่าเป็นเรื่องของรองผู้ว่าฯ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยควรส่งกรรมการลงมาตรวจสอบ โดยประธานที่นำโดยระดับรองปลัดกระทรวง ที่จะสามารถเรียกทุกกรมทุกหน่วยในกระทรวงมาพูดคุยตรวจสอบได้ ตามอำนาจหน้าที่มากยิ่งขึ้น
เมื่อถามว่าการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด จะทำให้ปัญหาในพื้นที่หมดไปหรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า เรื่องความขัดแย้งต้องแยก เช่น เรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ ก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีในปัจจุบันนั้นจะต้องแก้ แต่ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างบุคคล ถ้าบุคคลที่ถูกอ้างว่าขัดแย้งถูกย้ายออกไป ปัญหาก็จะหมดไปพร้อมกับบุคคล
เมื่อถามว่า ที่มีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนเป็นการถูกรับน้องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ นายนิรัตน์ ย้อนถามกลับว่า “ ผมนี่หรือน้อง ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ระดับ ซี 10 ปีที่ 9 อาวุโสที่สุดในประเทศไทย ผมไม่ใช่น้องของใครแล้ว ผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเตือนหากไปดูข่าวในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมาย ห้ามไปเรียกรับจากใคร อย่าไปเบียดเบียนใคร และได้เตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือวัดพลังกัน และได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผย และในที่สาธารณะอย่างชัดเจน ผมไม่ใช่น้องของใคร ผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้ง ”
เมื่อถามว่าการที่ไปเตือนข้าราชการไม่ให้เกิดการวัดพลังหรือเรียกรับผลประโยชน์เป็นชนวนเหตุที่ทำให้ พวกเขาไม่พอใจใช่หรือไม่ นายนิรัตน์ ตอบเพียงว่า แน่นอน