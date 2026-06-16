“ไอซ์” ชี้ดีอีไม่เคยหยุด กมธ.ติดตามงบ-กฏหมาย จับมือขยี้ TH-AI Passport 18 มิ.ย. เชิญ "สนธิญา" มาเคลียร์

"รัชนก" ลั่น ดีอีก็ไม่เคยหยุดอยู่แล้ว โหมโรง กมธ.ติดตามงบฯ ผนึกกำลังกมธ.การกฏหมาย ถลก คก.TH-AI Passport 18 มิ.ย.นี้ บอกมีแขกเด็ดๆ มาด้วย เชิญ “สนธิญา” หลังไปร้องสอบจริยธรรม ใช้อำนาจกรรมาธิการข่มขู่ก้าวก่าย
วันนี้ (16 มิ.ย. 2569) ที่อาคารอนาคตใหม่ นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าใน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายนนี้ จะประชุมร่วมกับกรรมาธิการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการ TH-AI Passport โดยได้เชิญนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการ
นางสาวรักชนก ยังเปิดเผยว่าได้เชิญบุคคลที่มีความสำคัญในการให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการในวันดังกล่าวด้วย มีเเขกเด็ดๆ มาด้วย แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่านายไชยชนก จะเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการหรือไม่ ซึ่งเคยถามไปแล้วได้รับคำตอบว่าจะไม่มา ซึ่งกรรมาธิการก็สามารถเดินหน้าพิจารณาต่อได้
เมื่อถามว่าทางกระทรวงดีอีก็ยังยืนยันหน้าโครงการ TH-AI passport นางสาวรักชนก ระบุว่า ก็ไม่เคยหยุดอยู่แล้ว
โดยก่อนหน้านี้นางสาวรักชนก ศรีนอก โพสต์ข้อความระบุสระสำคัญว่า ให้ฝ่ายเลขา คณะกรรมาธิการติดตามงบ ฯ ประสานงาน นายสนธิญา สวัสดี ไปแล้วนะคะ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง TH-AI Passport วันพฤหัสบดี 18 มิถุนายน เวลา 09:30 น. หลังจากที่นายสนธิญา ยื่นร้องให้สอบจริยธรรมนางสาวรักชนก ศรีนอก ที่ใช้อำนาจกรรมาธิการก้าวก่ายข่มขู่โครงการ TH-AI Passport