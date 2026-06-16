สว.พันธ์ุใหม่ จี้ "มงคล" ตอบเป็นคนส่งโพยเลือกสว.ในคลิปหรือไม่ ดักนิ่งถือว่ายอมรับ จี้กกต.ส่งคดีฮั้วศาลฎีกา

‘สว.พันธ์ุใหม่’ จี้ ‘มงคล’ ตอบคำถามสังคมให้ชัดชายในคลิปส่งโพยเลือก สว. ให้ กกต.ใช่ตัวเองหรือไม่ ดักทาง หากนิ่งเฉยเท่ากับยอมรับ แนะ กกต.เร่งส่งคดีฮั้วให้ศาลฎีกาชี้ขาด ลั่น ยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งกระบวนความไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม
วันที่ (16 มิถุนายน) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา สว.พันธ์ุใหม่ นำโดย น.ส.นันทนา นันทวโรภาส นาวาตรีวุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ และนายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ แถลงข้อเรียกร้องให้นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภาแสดงความชัดเจนกรณีคลิปเลือก สว. ภายหลังนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน เปิดคลิปวิดีโอกระบวนการเลือก สว. ซึ่งมีบุคคลคล้ายนายมงคล ส่งโพยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
โดยน.ส.นันทนา กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีข้อกังขามาก ในฐานะที่พวกตนเป็นสมาชิกวุฒิสภา คงนิ่งเฉยไม่ได้ และอยากได้ความชัดเจนจากนายมงคลเพื่อจะได้บอกกับประชาชนทั่วไปว่าชายคนที่ส่งโพยให้ กกต. ใช่นายมงคลหรือไม่ ตนไม่เชื่อและคิดว่าไม่ใช่ แต่จะใช่หรือไม่ท่านรู้อยู่แก่ใจ ฉะนั้น หากท่านจะได้ทำสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ได้ทำ ท่านก็ควรมาตอบคำถามต่อสังคมว่าท่านเป็นชายที่อยู่ในคลิปนั้นหรือไม่ เพื่อที่ประชาชนที่มีข้อกังขาจะได้หายสงสัย หากท่านนิ่งเฉยแปลว่าท่านยอมรับว่าชายคนนั้นเป็นตัวท่านเอง แต่ถ้าไม่ใช่ก็อยากให้ท่านออกมาสื่อสารชี้แจงต่อสังคมว่าท่านได้ทำอะไรในเหตุการณ์การเลือกตั้ง สว. ที่เมืองทองธานี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ซึ่งในส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากประธานวุฒิสภาถือเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติและประมุขของวุฒิสภา
น.ส.นันทนา กล่าวต่อว่า เรื่องการฮั้ว สว. เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมจับตาดูอย่างกว้างขวางว่า ขณะนี้ที่การเลือกสว. ผ่านมาเกือบ 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีสว.ที่ได้รับคนไหนได้รับการลงโทษหรือมีความผิด แต่ในกระบวนการที่กกต.ดำเนินการไปนั้น กลับมีผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกเป็น สว. ถูกศาลพิจารณาลงโทษว่ามีความผิด ถึงขั้นตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี เพียงแค่เขามีแชตไลน์ว่าจะแลกคะแนนกัน นั่นแปลว่าการฮั้วกันเป็นความผิด และยังมีเรื่องการต่อรองแลกคะแนนกันอีกด้วย ทั้งนี้ หากหลักฐานที่ปรากฎตามสื่อต่างๆ เช่นเรื่องโพยฮั้ว เส้นทางการเงิน โทรศัพท์ติดต่อ มีพยานบุคคลและพยานสถานที่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นหลักฐานว่าผู้ที่อยู่ในกระบวนการนั้น มีความผิดในข้อหาฮั้ว สว.หรือไม่ ก็ย้ำว่าอยากเรียกร้องให้ประธานวุฒิสภาได้ออกมาตอบคำถามต่อสังคมเพื่อที่จะคลายความสงสัยของพวกเขา
น.ส.นันทนา กล่าวด้วยว่า ต้องบอกว่าขณะนี้ภาพลักษณ์ สว. ตกต่ำอย่างสุดๆ เพราะที่มาที่ไม่ชัดเจนและยังไม่ได้รับการตรวจสอบที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้ทาง กกต. เร่งดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลือก สว. และควรที่จะให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินคดีนี้ เพื่อที่จะได้ลบข้อครหาว่า กกต. 4 คน จาก 7 คนมาจากการเลือกของ สว. ชุดนี้ รวมถึง สว.ทั้ง 139 คนต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฮั้ว สว. ซึ่งจะเป็นเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างชัดเจน ย้ำว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือ กกต. ควรที่จะรีบตรวจสอบสำนวนและส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เพื่อที่จะให้เป็นผู้ตัดสินคดีฮั้ว สว. และควรให้เสร็จสิ้นก่อนที่วาระของ สว. ชุดนี้จะสิ้นสุดลงในปี 2572
ด้าน นาวาตรีวุฒิพงศ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นข้อสงสัยที่ตนก็สงสัยเช่นกันว่า คลิปนั้นได้มาอย่างไร แต่คงไม่มีใครใช้ AI ทำ ซึ่งได้สร้างข้อสงสัยต่อประชาชนในวงกว้างว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ประเด็นสำคัญคือการคลี่คลายข้อสงสัยว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว เพราะหากปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปจะยิ่งก่อให้เกิดข้อครหาและความไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบ เรื่องดังกล่าวควรถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลที่มีอำนาจเกี่ยวกับคดีเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้เกิดการสอบสวนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส จะช่วยคลายข้อสงสัยของประชาชน สื่อมวลชน และสมาชิกวุฒิสภาเอง ซึ่งหลายคนรู้สึกไม่สบายใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเรียกร้องให้ กกต. เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและเป็นธรรมอย่างด่วนที่สุด
ขณะที่นายสุนทร กล่าวว่า ข้อกล่าวหาเรื่องการฮั้วเลือก สว. นั้นถูกพูดถึงมาตั้งแต่วันเลือก สว. ในปี 2567 แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังมีข้อกังขาในสังคมจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวุฒิสภาโดยตรง จึงอยากให้กกต.เร่งตัดสินข้อเท็จจริงให้ชัดเจนว่า เรื่องดังกล่าวถูกหรือผิด ไม่ควรปล่อยให้ค้างคาอยู่เช่นนี้ แต่เนื่องจาก กกต.ชุดนี้มี 4 คนที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาชุดปัจจุบัน การจะมาตัดสินสว.เองก็อาจจะดูแปลกๆ ดังนั้น เพื่อให้บริสุทธิ์ หรือดูดีขึ้น กกต. ควรเร่งส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในขั้นต่อไป เพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณา ทำให้สังคมได้รู้ข้อเท็จจริงว่าผลเป็นอย่างไร
“อย่าปล่อยให้อึมครึม ยืดเยื้อต่อไป อะไรผิดท่านไม่กล้าบอกว่าผิด อะไรไม่ผิดกลับบอกว่าผิด ถ้าประเทศเราเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ เราจะเดินไปถึงจุดไหน จึงอยากจะฝากถึงทุกภาคส่วนรวมถึงสื่อมวลชนให้ช่วยตรวจสอบ และให้สังคมส่งเสียงออกมาว่า สิ่งที่ถูกต้องจริงๆ เป็นอย่างไร อย่าปล่อยเฉยๆ ไม่เช่นนั้นประเทศไทยเราจะเดินต่อไปอย่างไร” นายสุนทร กล่าว