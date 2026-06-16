นายกฯ มอบ "ปกรณ์" และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้กฎหมายส่งคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้ไวที่สุด

โฆษกรัฐบาล เผย "นายกฯ อนุทิน" มอบรองนายกฯ "ปกรณ์" และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้กฎหมายส่งคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้ไวที่สุด และมีประสิทธิภาพ
วันนี้ (16 มิถุนายน 2569) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ นอมินี การลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย และการกระทำความผิดในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่าแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีแล้ว แต่ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกลับประเทศ (Deportation) และหลายกรณียังใช้เวลานาน ทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และอาจมีการกระทำผิดซ้ำได้อีก
ทั้งนี้ ในที่ประชุม ครม. นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าว ที่กระทำความผิดกลับประเทศ มีความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คำนึงถึงทั้งความมั่นคงของประเทศ การคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะ พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ควบคู่กันไป
“ต้องช่วยกันเน้นย้ำและสื่อสารว่า ประเทศไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว เข้ามาลงทุน และเข้ามาประกอบกิจการโดยสุจริต แต่สำหรับผู้ที่เข้ามาแล้วฝ่าฝืนกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้กับประเทศ ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และส่งตัวออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุด” นายกรัฐมนตรีย้ำ