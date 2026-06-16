ครม.เกาะติด "ซูเปอร์เอลนีโญ" นายกฯสั่งรายงานแผนความมั่นคงน้ำ-เกษตร สัปดาห์หน้า

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เกาะติด "ซูเปอร์เอลนีโญ" นายกฯ สั่งรายงานแผนความมั่นคงน้ำ-เกษตร สัปดาห์หน้า พร้อมสั่งหน่วยลงเกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง
วันนี้ (16 มิถุนายน 2569) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญ โดยที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้แล้ว
โดย แผน/มาตรการดังกล่าว จะครอบคลุมเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการ / มาตรการที่ได้ดำเนินการ รวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม มารายงานต่อที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และพายุฤดูร้อน จนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่
โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยง ตัดแต่งต้นไม้ ตรวจสอบป้ายโฆษณา สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ที่อาจได้รับผลกระทบ พร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา