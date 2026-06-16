ครม.เคาะยกระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พิบูลสงคราม สู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ รองรับพัฒนาประเทศ

ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปรับชื่อ “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการผลิตกำลังคนด้านวิศวกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
วันนี้ (16มิ.ย.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการปรับเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จาก “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรองรับมาตรฐานวิชาชีพตามที่สภาวิศวกรกำหนด
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้พิจารณาความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนชื่อคณะดังกล่าว โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ก่อนเสนอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการตรากฎกระทรวง
“การปรับเปลี่ยนชื่อคณะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน แต่เป็นการสะท้อนการยกระดับศักยภาพการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต” ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าว
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เรื่อง ขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกคณะและหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ต้องดำเนินการในรูปกฎกระทรวง เพื่อให้โครงสร้างการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษามีความเหมาะสม ทันสมัย และรองรับการพัฒนากำลังคนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ