ครม.ผ่านร่างยืดเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและกีฬา เปิดทางปชช. ลดภาระงบรัฐ

ครม.อนุมัติร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา [ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ] เปิดทางปชช. ลดภาระงบรัฐ
วันนี้ (16มิ.ย.) นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการกีฬา โดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค สำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e - Donation) ของกรมสรรพากร ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว กรมสรรพากรจะต้องออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป
นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และคาดว่ามาตรการภาษีดังกล่าวจะมีบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิรวมกันปีละ 1 ล้านราย จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาท (รวม 3 ปีภาษี ประมาณ 4,800 บาท) แบ่งเป็นการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาปีละ 1,540 ล้านบาท และมาตรภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬาปีละประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งมาตรการนี้ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง