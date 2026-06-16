ครม.อนุมัติ มทร.อีสาน ตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร หนุนเกษตรอัจฉริยะ-ศก.ฐานนวัตกรรม

ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร” มุ่งพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ ขับเคลื่อนการยกระดับภาคเกษตรและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
วันนี้ (16 มิถุนายน 2569) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ โดยเป็นการจัดตั้ง “สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร” เป็นส่วนราชการระดับคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อรองรับการจัดการศึกษา การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรและความต้องการของประเทศในอนาคต
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดตั้งสถาบันดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ อาทิ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำ และนวัตกรรมการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทย
สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการกำหนดให้มี “สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร” เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เพื่อทำหน้าที่พัฒนากำลังคนด้านการเกษตรและนวัตกรรม สนับสนุนการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการยกระดับภาคเกษตรของประเทศ
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ยืนยันร่างภายหลังการตรวจพิจารณา ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประกาศใช้ต่อไป