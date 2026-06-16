ครม.เคาะเพิ่ม 19.20 ล.ขยายเวลาก่อสร้างท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-ฝายบ้านค่าย เหตุเปลี่ยนวิธีขุด

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. อนุมัติเพิ่มงบ 19.20 ล้าน ขยายเวลาก่อสร้างท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-ฝายบ้านค่าย ระยอง หลังแนวท่อชนกับแนวขยายช่องจราจร เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนวิธีการขุดเจาะ
วันนี้ (16มิ.ย.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ใน 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ - ฝายบ้านค่าย ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จากวงเงินเดิม 840.00 ล้านบาท เป็น 859.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.20 ล้านบาท และ 2. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการดังกล่าว จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2568 เป็น พ.ศ. 2566–2570
โครงการนี้ได้รับอนุมัติจาก ครม. ครั้งแรกเมื่อปี 2565 ภายใต้โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กรอบวงเงิน 840 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี โดยระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถใช้วิธีขุดเปิดหน้าดินเดิมเพื่อวางท่อส่งน้ำได้ เนื่องจากแนวท่อบางช่วงอยู่ในเขตทางหลวระยอง ซึ่งมีการขยายช่องทางจราจรเต็มเขตทาง จนไม่สามารถดำเนินการตามแผนเดิมได้ ผู้รับจ้างจึงต้องหยุดงานและขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทานและแขวงทางหลวงระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ แล้วมีมติให้เปลี่ยนวิธีวางท่อ จากแบบขุดเปิดหน้าดิน เป็นวิธีวางท่อแบบเจาะลอด ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องตัดผิวถนน เหมาะกับพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการจราจร โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณงานและราคาเพิ่มขึ้นจากวงเงินสัญญาเดิม
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวย้ำว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้พิจารณาแล้ว และต่างเห็นชอบการดำเนินงานดังกล่าว และได้มีความเห็นเพิ่มเติมให้กรมชลประทานมีแผนติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่คงเหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความล่าช้าและให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง