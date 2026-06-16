ครม.ผ่านหลักการร่าง พ.ร.ฎ.ปริญญาฯ มทร.ตะวันออก เปิดทางหลักสูตรการบินนานาชาติ สู่ Aviation Hub อาเซียน

ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ. ปริญญาฯ มทร.ตะวันออก เปิดทางหลักสูตร “การจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ” รองรับไทยก้าวสู่ Aviation Hub อาเซียน ผลิตกำลังคนทักษะสูงป้อนอุตสาหกรรมการบินและบริการยุคใหม่
วันนี้ (16 มิ.ย. 2569) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ ภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือ Higher Education Sandbox ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการบินสมัยใหม่
สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยกำหนดเพิ่มปริญญาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการ จากเดิมที่กำหนดไว้เฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) และการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.) เพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านการบินและการบริการระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแล้ว และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในรูปแบบ Higher Education Sandbox ตามกระบวนการที่กำหนด
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศในการผลิตกำลังคนคุณภาพสูงด้านการจัดการธุรกิจการบินและบริการระหว่างประเทศ รองรับการขยายตัวของสนามบิน สายการบิน ธุรกิจโลจิสติกส์ทางอากาศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับระบบคมนาคมทางอากาศ อันจะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะดำเนินการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายในรายละเอียด ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป