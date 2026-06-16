"อรรษิษฐ์" แจงปมย้ายด่วนผู้ว่าฯ ภูเก็ตสลับรองปลัด มท.ชี้ปัญหาหมักหมมจนทีมเวิร์กพัง เหมือนเม็ดทรายในรองเท้าต้องถอดสวมใหม่

ปลัด มท.แจงปมย้ายด่วนผู้ว่าฯ ภูเก็ต สลับเก้าอี้ "โชตินรินทร์" รองปลุัด มท.ยอมรับปัญหาหมักหมมจนทีมเวิร์กพัง เปรียบเหมือน "เม็ดทรายในรองเท้า" เดินต่อลำบาก ต้องถอดออกมาเพื่อสวมใหม่ ส่งมือดีสางปัญหายกเครื่อง ยันไร้ปมขัดแย้งส่วนตัว-ผลประโยชน์ และไม่ได้ทำเพราะกลัวนายกฯ สอบ
วันที่ 16 มิ.ย.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โยกย้ายนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทน ว่า ตามที่ทุกคนทราบดี ซึ่งที่ผ่านมามีข่าวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การแก้ปัญหาที่มีอยู่คลี่คลาย จึงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคนที่อยู่เดิมได้ปรับย้ายให้ไปอยู่ที่เขาเคยอยู่ ไม่ใช่พื้นที่ห่างไกล ส่วนคนที่มาใหม่ จะได้เข้ามาแก้ไขและสางปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดไว้ทั้งการปราบปรามผู้มีอิทธิพล รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เรียบร้อยในพื้นที่
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ อธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ต และครั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า ไม่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สืบเนื่องกับการประชุมการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย วานนี้ (15 มิ.ย 69) เนื่องจากต้องการคลี่คลายปัญหาต่างๆ พร้อมกับได้เปรียบเทียบว่า “บางครั้งเหมือนเราใส่รองเท้า และมีเม็ดทรายเข้าไปอยู่ในรองเท้า มีความลำบากที่จะแก้ไขมัน ดังนั้น ต้องถอดรองเท้าออกมา เพื่อที่จะได้สวมเข้าไปใหม่ และในการปรับย้ายคนใหม่เข้าไปทำหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ก็จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีไปแก้ไขปัญหา ขณะที่คนเก่า รู้ถึงปัญหา แต่ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้สักที“
เมื่อถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว หรือมีเรื่องผลประโยชน์ กับความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สักทีหรือไม่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การย้ายทั้งหมดนี้ไม่มีผลประโยชน์อะไร สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ทำให้การบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องเดินหน้าต่อไปได้ และสิ่งที่มีปัญหาต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุด ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยน โดยนายนิรัตน์ เป็นผู้ว่าราชการที่มีความอาวุโสและรู้ถึงปัญหา แต่บางครั้งปัญหานั้น ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่ และและมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่อาจจะไม่เข้าทีมกัน จึงต้องมีการเปลี่ยนยกทีม เพื่อให้ทีมใหม่ได้เข้าไปทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่ลุล่วง
เมื่อถามว่าคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอให้ตั้งขึ้นมาตรวจสอบจะยังคงมีอยู่หรือไม่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า ตอนนี้เรามีการตั้งคณะกรรมการอยู่แล้ว ซึ่งพยายามติดตามและผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทย
เมื่อถามว่าการดำเนินการเช่นนี้ เนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทยกลัวว่านายกรัฐมนตรีจะสอบสวนตนเองหรือไม่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า "ไม่ครับ ผมไม่ได้กลัวอะไร" แต่มองเรื่องการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ถามว่า เรื่องเป็นอย่างไร ซึ่งได้แนะนำไปว่า สิ่งที่ดีที่สุด ก็ทำให้ปัญหาคลี่คลายเท่านั้นเอง และทุกอย่างที่เราเห็นคือเกิดปัญหาขึ้นที่ภูเก็ต ถ้าหากดูโพสต์ทุกวันจะเห็นว่า มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน ไปมา ดังนั้น จึงต้องให้ไปทำเรื่องอื่น ซึ่งหากยังทะเลาะกัน ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาอื่นได้ นายกรัฐมนตรี จึงต้องคลี่คลายปัญหานี้ โดยขอให้เชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องจริงๆ
เมื่อถามว่ากำหนดกรอบว่าจะต้องคลี่คลายเมื่อไหร่นั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่เข้าไปดูปัญหาในพื้นที่ และเชื่อมั่นว่าผู้ที่เข้าไปมีประสบการณ์ และเป็นผู้ที่ถูกเลือกจะกระทรวงมหาดไทย
เมื่อถามว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นประเด็นได้มีการทำหนังสือชี้แจงมาแล้วหรือไม่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่า ขณะนี้ตนก็รอ เนื่องจากเขาเป็นคนพูดเอง ว่าจะมีการทำหนังสือเข้ามาชี้แจง ทั้งนี้แม้จะถูกย้ายไปที่อื่นแล้วแต่ข้อเท็จจริงยังสามารถตรวจสอบได้ว่าปัญหาคืออะไร จะแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะได้ทราบ อย่างไรก็ตาม จะต้องรอรายงานจากรองผู้ว่าฯ คนดังกล่าว หลังจากนั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง