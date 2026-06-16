ทลายเครือข่ายยาเสพติดเกินเป้า 2 เดือน ยึดยาบ้ากว่า 272 ล้านเม็ด อายัดทรัพย์เกิน 1 หมื่นล้าน

สกัดต้นทาง ปราบเครือข่าย ตัดทุนค้ายา! ลุย 2 เดือน ทลายเครือข่ายเกินเป้า ยึดยาบ้ากว่า 272 ล้านเม็ด อายัดทรัพย์ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน – 10 มิถุนายน 2569) รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศ สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญได้เกินเป้าหมาย และตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนผลสำเร็จของการ “สกัดต้นทาง ปราบเครือข่าย ตัดทุนค้ายา” ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครบวงจร
โดย สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้รวม 59,609 คดี ผู้ต้องหา 61,685 คน ยึดของกลางยาบ้า 272.79 ล้านเม็ด ไอซ์ 17,729.83 กิโลกรัม เฮโรอีน 276.77 กิโลกรัม และคีตามีน 2,639.32 กิโลกรัม พร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง 64 เครือข่าย จากเป้าหมาย 18 เครือข่าย และยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 10,215.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมาย สะท้อนผลสำเร็จในการทำลายฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนยังเกิดผลอย่างต่อเนื่อง จากการบูรณาการกำลังเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ชายแดนทั้งทางบก ทางน้ำ และช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวด ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 กองทัพเรือ โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ตรวจยึดยาบ้าได้อีก 6,024,000 เม็ด บริเวณอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สะท้อนประสิทธิภาพของมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง ปิดเส้นทางลำเลียงข้ามชาติ และป้องกันไม่ให้ยาเสพติดจำนวนมหาศาลหลุดรอดเข้าสู่ชุมชนและพื้นที่ชั้นในของประเทศ
นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทาง ทลายเครือข่ายรายใหญ่ ตัดเส้นทางการเงิน และยึดทรัพย์ผู้กระทำผิด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างยั่งยืน และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วประเทศ