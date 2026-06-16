ปลัด มท.ปัดหนีสื่อ แจงย้าย 5 รองผู้ว่าฯ ใต้ ปมล้างบางผู้มีอิทธิพล ยันแค่รีบไปประชุม ครม.

”อรรษิษฐ์" แจงปมข่าวสะพัดปฏิเสธสัมภาษณ์สื่อฯ ย้ายด่วน 5 รองผู้ว่าฯ ใต้ ปมล้างบางผู้มีอิทธิพล ยันข่าวคลาดเคลื่อน แค่รีบขึ้นประชุม ครม. ให้ทันนายกฯ พร้อมแจ้งย้ายเพื่อเป็นประโยชน์ ในการบริหารงานราชการ
วันที่ 16 มิ.ย.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจง ถึงกรณีที่มีข่าวตนเองปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อ ปมคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ 5 คน สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ โดยยืนยันว่า ไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด ข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อน และไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย และในช่วงเวลาดังกล่าว ถึงเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เดินขึ้นห้องประชุมแล้วด้วย ตนจึงต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมประชุมก่อน อย่างไรก็ตามการโยกย้ายดังกล่าว เพื่อให้การบริหาราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ของทางราชการ