กกต.จัดพิธีแสดงความอาลัย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” สำนึกในพระกรุณาธิคุณ จงรักภักดีต่อสถาบัน

กกต.จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
วันนี้ (16 มิ.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิธีแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายณรงค์ รักร้อย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานฯเข้าร่วมพิธี พร้อมยืนตรงสงบนิ่งเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ