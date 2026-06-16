“พิสิษฐ์” ซัด “ไอติม” ปล่อยคลิปเลือก สว.ใครอนุญาต งัดคำพิพากษาศาลชี้โพยไม่ผิด “สุนทร” ซัดขั้วส้มมีประชุมแลกคะแนน-โพย จี้สอบด้วย

“พิสิษฐ์” ซัด “พริษฐ์” เอาคลิปเลือก สว.มาปล่อยได้อย่างไร ใครอนุญาต งัดคำพิพากษาศาลอาญา บอกโพยไม่ผิด ถามกลับ มีประโยคใดในคลิปทุจริตเลือกตั้งบ้าง เหน็บ “ไอติม” พูดฐานะอะไร เหตุไม่ใช่ผู้เสียหาย- ไม่ได้ลงเลือกตั้ง เชื่อ ดิสเครดิตทางการเมือง ด้าน “สุนทร” จี้ กกต. สอบฝ่ายประชาธิปไตยด้วย เหตุมีจัดประชุมแลกคะแนน-โพย สงสัยจ้องแต่ 138 สว.
เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 16 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุนทร ขวัญเพ็ชร สว. แถลงตอบโต้ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ที่มีการนำคลิปการเลือกตั้ง สว.ออกมากล่าวหาว่ามีการฮั้ว สว. ว่า สิ่งที่ นายพริษฐ์ กล่าวอ้างนั้น ต้องถามกลับว่า นายพริษฐ์ ทราบหรือไม่ว่าโพยนั้น ศาลคดีอาญาทุริตประพฤติมิชอบกลาง ได้มีคำพิพากษาไว้แล้วว่าการนำโพยหรือเอกสารที่เป็น สว.3 ใดๆ เข้าไปในวันเลือกตั้งไม่เป็นความผิด ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจหลัก ส่วนคลิปที่นายพริษฐ์เปิดเผยมานั้น ขอถามว่า ได้มาอย่างไร ได้มาได้อย่างไร ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และถ้าคลิปนี้อยูในสำนวน การที่นายพริษฐ์เอาออกมาจากสำนวนศาล หรือสำนวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับอนุญาตจากใคร และนายพริษฐ์ใช้อำนาจใดหรือกฎหมายใดในการนำคลิปออกมา
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ส่วนเสียงในคลิปที่นายพริษฐ์ อ้างว่า มีโพย มีการทุจริต ขอถามว่า มีประโยคใดที่ทำให้การเลือกตั้งทุจริตบ้าง และภาพหรือแบ็กกราวนด์ต่างๆ ที่มีการเดินของคนในวันเลือกตั้ง มีการกระทำความผิดเรื่องการเลือกตั้งหรือไม่
“นี่คือ สิ่งที่ท่านพริษฐ์ต้องการสื่ออะไร หรือสื่อของท่านคือเพื่อให้เกิดระบอบส้ม เกิดคอนเทนต์ เน้นยอดไลก์ยอดแชร์แต่ไม่เน้นข้อเท็จจริงใดๆ สื่อให้สังคมเข้าใจอะไรผิดๆ นี่คือ สิ่งที่ผมไม่สามารถยอมรับได้” นายพิสิษฐ์ กล่าว
เมื่อถามว่า จะมีการดำเนินการอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนคงไม่สามารถไปดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ได้ เพราะคลิปก็มาด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว และต้องไปถาม กกต.ว่า ได้อนุญาตให้ปล่อยคลิปมาหรือไม่ และการปล่อยคลิปนั้นใช้อำนาจอะไร ซึ่งตนไม่อาจก้าวล่วงได้ แต่ที่ต้องมาอธิบาย เพราะกังวลว่าจะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าโพยผิดกฎหมาย แต่ความจริงแล้วโพยต่างๆ ศาลวินิจฉัยแล้วว่าไม่เป็นความผิด
เมื่อถามว่า ในวันเลือกตั้งได้เห็นลักษณะของการจดโพยอะไรหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีความผิดปกติ เพราะสามารถถือเอกสาร สว.3 เท่านั้น แต่สามารถจดอะไรลงไปใน สว.3 ได้ไม่เป็นความผิด ซึ่งตนก็อาจจะมีการติ๊กเบอร์บางเบอร์ ที่ตนสนใจจะเลือกเท่านั้นเอง
เมื่อถามว่า ล่าสุด มีคลิปเปิดเผยว่า คนที่ยื่นโพยให้กับ กกต.คือ นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ทำให้มีข้อสังเกตว่า นายมงคล อาจมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า จากที่เห็นคลิปล่าสุดที่นายพริษฐ์อ้างนั้นว่าเป็นนายมงคลแล้วมีการยื่นเอกสาร หากถามตนเอาตรงๆ ว่า ไม่รู้ว่าเอกสารที่ท่านนั้นเป็นเอกสารอะไร อาจต้องให้นายพริษฐ์ไปถามนายมงคลเองว่าเอกสารดังกล่าวคืออะไร
เมื่อถามย้ำว่า เมื่อเป็นเช่นนี้นายมงคลต้องมีการแสดงจุดยืนหรือความบริสุทธิ์ใจอย่างไร เพราะมีตำแหน่งถึงประมุขของวุฒิสภา นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ตนตอบไม่ได้ว่านายมงคลจะต้องหรือไม่ตอบเรื่องนี้ แต่ถ้ามีการกระทำผิดจริง ตนเชื่อว่า กกต.จะต้องดำเนินการไปตั้งแต่วันทีเลือกแล้ว คงไม่ปล่อยมาถึง 2 ปีขนาดนี้ ถ้าเหตุการณ์ในวันนั้น สิ่งที่นายมงคลทำมีความผิด ตนเชื่อในกกต. ว่าคงไม่ปล่อยให้ความผิดนี้สำเร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรเลย
เมื่อถามย้ำว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า กกต.อาจจะช่วยในเรื่องนี้หรือไม่ นายพิสิษฐ์ ร้องโอ้ว ก่อนกล่าวว่า กกต. ออกมาช่วยด้วยหรือไม่ ตนคงตอบไม่ได้ เพราะตนคงไม่อาจจะมีอำนาจไปก้าวล่วงได้ และมีเหตุผลอะไรที่กตต.จะต้องมาช่วย เขารู้จักใครใน สว. 200 คนหรือไม่
ถามอีกว่า มี สว.เรียกร้องให้นายมงคลต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก นายพิสิษฐ์ ร้องอีกว่าโอ้ว ก่อนกล่าวว่า อย่างที่ตนบอก ถ้าผิดตนเชื่อว่า กกต.คงไม่ยอม และคงไม่ปล่อยให้มีการรับรอง อย่าลืมว่า สว.ทั้ง 200 คน รับรองมาโดย กกต.ถ้าแค่คิดตรงนั้น แล้วมีการยื่นเอกสารแล้วบอกว่าผิด ถ้าผิดทำไม กกต.รับรอง ก็ต้องไปถาม กกต.
“เราถามอย่างตรงไปตรงมา เอาข้อกฎหมายเป็นหลัก จะให้ท่านแสดงสปิริตอะไรผมตอบไม่ได้ ต้องไปถามท่าน” นายพิสิษฐ์ กล่าว
เมื่อถามว่า เรื่องที่เกิดขึ้นจะกระทบกับความเชื่อมั่นของวุฒิสภามากขึ้นหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าว่า เรื่องความเชื่อมั่นคงไม่สามารถห้ามใครได้ว่าจะเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นเรา แต่ตนถามว่า สว.ทั้ง 200 คน มาโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาของสมาชิกวุฒิสภา และ กกต. ผ่านมาทุกอย่าง ถูกต้องทุกประการ
เมื่อถามว่า มองว่า การนำคลิปการเลือก สว.มาเปิดเผยเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ก็เป็นไปได้ที่เป็นการดิสเครดิต แต่ตนไม่ทราบว่านายพริษฐ์อยู่ในฐานะของอะไร เกี่ยวกับผู้ได้เสียหรือไม่ ก็ไม่ใช่ เพราะไม่ได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สว. และนายพริษฐ์อยู่ในฐานะพรรคการเมืองด้วยซ้ำ แต่ที่มาก้าวก่ายเรื่องนี้อาจใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องการโจมตีทางการเมืองก็เป็นไปได้
ทางด้าน พล.ต.ต.สุนทร กล่าวว่า ที่ออกมาเปิดเผยไม่ใช่ต้องการว่าหากเราผิด คนอื่นต้องผิดด้วย เพราะอีกกลุ่มมีโพยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หลังวันเลือก สว.เมื่อปี 2567 มีสถานีโทรทัศน์นำโพยไปออกอากาศโดยระบุว่า เป็นกลุ่ม 2-20 ที่บอกว่าให้เลือกใครบ้าง และตนได้ตามต่อจนพบคลิปที่พบว่ามีผู้สมัคร สว.กลุ่มหนึ่งไปประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานี และชูมือบอกว่าจะเราจะเข้ามา ทั้งนี้ บุคคลตามภาพนั้นถูกเลือกเข้ามาเป็น สว. ได้เพียง 10-20 คน และตนได้ตามต่อพบ สว.สอบตกในกลุ่ม 18 สื่อสารมวลชน มีชื่อในโพยลำดับที่ 4 ให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการเลือก สว.ของกลุ่มเขาเป็นมาอย่างไร โดยระบุว่า ได้ตกลงกันแล้ว แต่เหตุผลที่เข้ามาไม่ได้เพราะมีเหตุขัดข้องกัน ทั้งนี้ คลิปทั้งหมดสามารถค้นหาได้ โดยใช้คำค้นว่า เลือก สว.ขั้วประชาธิปไตย ทั้งนี้ ตนฐานะเคยเป็นพนักงานสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ โดยพยานหลักฐานที่ว่ามีโพยนั้นได้มาจากรายการของสื่อมวลชน ไม่ใช่ได้มาจากห้องน้ำ
“ดังนั้น การมีโพยไม่ผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายไม่ห้าม ทั้งนี้ สว.เสียงข้างน้อยตอนนี้ วันเลือกตอนนั้นก็มีโพยด้วย แต่ไม่โดนตรวจสอบ ดังนั้น ผมขอให้กรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบด้วย เพราะทุกครั้งที่ขยี้เรื่องนี้ มีแต่ฝั่ง 138 สว. ส่วนอีกฝั่งไม่เคยถูกตรวจสอบกระบวนการได้มา ทั้งที่พยานหลักฐานชัด มีการประชุม และคลิปยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ของกลุ่ม บอกว่า พวกเราอย่าช่วยเหลือกันนะ แต่ประเด็นนี้ไม่มีใครพูดถึงในสื่อต่างๆ หากอยากจะเอาหลักฐาน ติดต่อผมได้ผมมีคลิปทั้งหมด ทั้งนี้ ที่ออกมาพูดเพื่ออยากขอความเป็นธรรมให้ สว.กลุ่ม 138 คน และอยากทำให้ความจริงปรากฏ” พล.ต.ต.สุนทร กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมองว่า มีโพยไม่ผิด แต่ทำไมถึงอยากให้ กกต.ตรวจสอบ สว.เสียงข้างน้อย พล.ต.ต.สุนทร กล่าวด้วยว่าเพื่อให้ความเป็นธรรม และทำให้ความจริงปรากฏ ทั้งนี้ ในกลุ่มดังกล่าวมีการประชุมและได้ตกลงกันซึ่งมีทั้งคลิปและภาพชัดเจน ทั้งนี้ มีคำพิพากษาว่าการตกลงแลกคะแนนกันนั้นทำไม่ได้ และผิดกฎหมาย
“ที่ผมพูดไม่ใช่ต้องการบอกว่าหากผมผิด คุณต้องผิด หรือ หากผมเลว คุณต้องเลว ไม่ต้องการแบบนั้น แต่ต้องการทำความจริงให้ปรากฏถึงกระบวนการเลือก สว.ที่ผ่านมา และต้องให้ความเป็นธรรมกับ สว.ทั้ง 2 ฝั่งด้วย เพราะยอมรับว่า การเลือก สว.ระดับประเทศไม่มีใครที่จำใครได้ หรือจำเบอร์แต่ละคนได้ เพราะเพิ่งรู้จักกัน ดังนั้น แต่ละคนต้องมีวิธีการของตัวเองเพื่อให้เลือกผู้สมัครที่ต้องการได้โดยไม่ทำให้การลงคะแนนบนบัตรนั้นกลายเป็นบัตรเสีย” พล.ต.ต.สุนทร กล่าว