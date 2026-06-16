“เทพไท” แฉพฤติกรรม สส.นักล่าเบี้ยประชุม เซ็นชื่อรับเงินแล้วออกนอกห้อง บางคนนั่งหลาย กมธ.รับวันละ 5,000

“เทพไท” แฉพฤติกรรม สส.บางส่วนเป็นนักล่าเบี้ยประชุม เซ็นชื่อรับเงินแล้วออกจากห้องประชุม ชี้ บางรายนั่งหลาย กมธ. รับเบี้ยประชุมรวมวันละกว่า 5,000 บาท จี้สภาลดจำนวน กมธ.-จำกัด สส.นั่งได้คณะเดียว สกัดปัญหา “เซ็นชื่อแล้วหนีประชุม”
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีที่ สส.พรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ สส.ที่เป็นคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร ว่า ไม่มีคุณภาพบ้าง กรรมาธิการแต่ละคนไม่ได้มีความรู้ที่ตรงกับบทบาทของคณะกรรมาธิการบ้าง หรือบางคนเป็นคณะกรรมาธิการ 2 คณะ มาเซ็นชื่อเข้าประชุม รับเบี้ยประชุมแล้วก็ไป ไม่ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งความเห็น นายภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ กับ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ต่างก็มีเหตุผลที่น่ารับฟังทั้งสิ้น
ในฐานะที่เคยเป็น สส.มาก่อน ได้เห็นปัญหาการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ ประจำสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรด้วย ซึ่งได้เห็นบางคนเป็นคณะกรรมาธิการไม่ทำงาน เซ็นชื่อรับเบี้ยประชุม เพราะการประชุมแต่ละครั้ง มีเบี้ยประชุม 1,500 บาท ถ้าหาก สส.คนใดเป็นกรรมาธิการ 2 คณะ และยังเป็นกรรมาธิการวิสามัญอีก จะทำให้มีเบี้ยประชุมมากถึงวันละ 5,000-6,000 บาท จึงทำให้มีบางคนไม่ทำงาน ไม่เป็นองค์ประชุม เซ็นชื่อแล้วรับซองแล้วก็หนีการประชุมไป มักจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร น่าจะพิจารณาใน 3 ส่วนดังนี้ คือ
1. ควรจะลดคณะกรรมาธิการสามัญที่มีอยู่ปัจจุบัน 35 คณะๆ ละ 15 คน ให้ลดเหลือคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา เท่าจำนวนของกระทรวง คือ 20 คณะ
2. กำหนดให้คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะ มีจำนวนคนน้อยลงจากเดิมคณะละ 15 คน อาจจะลดเหลือคณะละ 10 คน เพื่อทำให้ สส.แต่ละคน จะได้ไม่ต้องเป็นคณะกรรมาธิการคนละ 2 คณะ
3. กำหนดให้ สส. แต่ละคน สามารถประจำคณะกรรมาธิการคนละ 1 คณะ ไม่ต้องควบเป็นคณะกรรมาธิการคนละ 2 คณะ ซึ่งจะทำให้ สส. ไม่ต้องมีข้ออ้างว่า ประชุมกรรมาธิการหลายคณะ จำเป็นต้องเซ็นชื่อคณะนี้แล้ว ก็ไปเซ็นชื่อคณะอื่นต่อ
ซึ่งทั้งหมดเป็นจิตสำนึกของคนที่เป็น สส. แม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะแก้ไขวิธีการ หรือหามาตรการใดๆ ป้องกันแก้ไขตามที่เสนอไปแล้วก็ตาม แต่ถ้า สส.ไม่มีคุณภาพ ก็จะทำให้มี สส.บางคน บางประเภท จะใช้วิธีการลงชื่อหรือเซ็นชื่อในคณะกรรมาธิการแล้วกระโดดร่มหนี ไม่ทำหน้าที่กรรมาธิการ จึงทำให้เราเห็นถึงคุณภาพของ สส.ยุคนี้ เพราะส่วนใหญ่ที่เป็น สส.เขต มาจากการซื้อเสียงมากถึง 80% เมื่อ สส.มาจากการซื้อเสียง เราก็จะหาคุณภาพ หรือ สส.ที่มีคุณภาพไม่ได้
จึงฝากไปยังประชาชนทุกคนว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไปควรที่จะเลือก สส.ที่มีคุณภาพ เพราะ สส. ที่เลือกมาเป็นคนเช่นใด จะสะท้อนถึงคุณภาพของคนเลือกด้วย