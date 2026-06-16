“เทพไท” ซัดโยกย้ายมหาดไทย สะท้อน “เด็กเส้น-เด็กนาย” ฝังลึก บางรายขึ้นพรวดผิดปกติ เชื่อ “ช่วยน้ำเงินด้วย” มีหลายจังหวัด

“เทพไท” ซัดปัญหาโยกย้ายในมหาดไทย สะท้อนระบบ “เด็กเส้น-เด็กนาย” ฝังรากลึก จี้ตรวจสอบเส้นทางเติบโตข้าราชการบางรายที่เลื่อนตำแหน่งรวดเร็วผิดปกติ พร้อมโยงแชตหลุด “ช่วยสีน้ำเงินด้วย” เชื่อ อาจเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งจังหวัด
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตนเห็นข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงท่าทีเกรี้ยวกราดกลางวงประชุมของกระทรวง ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กรณีมีกระแสข่าวออกมา ว่า รองผู้ว่าฯ ประกาศจะย้ายผู้ว่าฯ จนทำให้ นายกฯ อนุทิน แสดงอาการไม่พอใจ และส่งสัญญาณไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้รับผิดชอบสูงสุดในส่วนข้าราชการประจำของกระทรวง ให้พิจารณาดำเนินการจัดการแก้ปัญหาอย่างเฉียบขาด
จนล่าสุด มีคำสั่งด่วนโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สลับตำแหน่ง 5 คน ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่า ในกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ชื่อว่า เป็นกระทรวงมาเฟีย มีเด็กเส้น และมีเด็กนายจริง
อยากให้ผู้สื่อข่าว หรือใครก็ได้ เข้าไปตรวจสอบดูได้เลยว่า มีข้าราชการบางคนไต่เต้าจากตำแหน่งนายอำเภอ เป็นปลัดจังหวัด และขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี มีใครบ้างกี่คน และอยากให้ตรวจสอบว่า การขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ประเพณีปฏิบัติจะต้องไต่เต้าจากจังหวัดเล็กไปจังหวัดใหญ่ก่อน
แต่ยุคนี้เป็นรองผู้ว่าฯ จังหวัดไหน สามารถขึ้นเป็นผู้ว่าฯในจังหวัดนั้นได้ทันที ไม่จำเป็นไปไต่ลำดับลำดับอาวุโส หรือขนาดของจังหวัดใดๆ ทั้งสิ้น ขอเพียงแต่มีข้อตกลงกันภายในกับฝ่ายการเมือง ว่า สามารถทำจำนวนที่นั่ง สส. ในจังหวัดนั้นๆ ให้เข้าเป้าก็พอ
เพราะเหตุนี้ จึงทำให้เห็นแชตไลน์หลุด มีข้อความว่า “ช่วยสีน้ำเงินด้วย” ซึ่งไม่น่าจะมีเพียงจังหวัดนี้เท่านั้น น่าจะมีมากกว่านี้ เพียงแต่จังหวัดอื่นๆ ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง ความลับหรือแชตไลน์ จึงไม่หลุดออกมา