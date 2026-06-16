“กรวีร์” โต้ปมฝากเลี้ยง สส.ฝ่ายค้านหลักล้าน ลั่นรัฐบาล 300 เสียงแน่นพอ ไม่จำเป็นต้องซื้อ

“กรวีร์' โต้ ปชน.ปมปูด'ฝากเลี้ยง สส.ฝ่ายค้าน' หลักล้าน ย้ำรัฐบาลเสียงแน่น 300 สส. ไม่จำเป็นต้องซื้อ ท้าคนปูดข่าวเปิดหน้ากางหลักฐาน ลั่นแรง 'กดคนอื่นให้ต่ำ ไม่ได้ทำให้ตัวเองสูงขึ้น!' และเท่ากับดูถูกตัวเอง
วันที่16 มิ.ย.นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ได้อ่านข่าว "ฝากเลี้ยง สส.ฝ่ายค้าน" ให้นั่งเป็นองค์ประชุม แลกกับเงินตอบแทนหลักล้านบาท อดสงสัยไม่ได้ว่า พื้นฐานความคิดแบบนี้มาจากไหน และจะทำไปทำไม
นายกรวีร์ กล่าวว่า การมาประชุมสภาเป็นหน้าที่โดยตรงของ สส. ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แล้วทำไมการที่ สส.ฝ่ายค้านมาทำหน้าที่ของตัวเองจึงกลายเป็น "ต้องมีคนจ่ายเงินเพื่อให้เป็นองค์ประชุม" หรือกำลังจะบอกว่า สส.ฝ่ายค้านไม่อยากทำหน้าที่ จนต้องมีคนเอาเงินมาจ้างให้นั่งประชุมเลยหรอ ถ้าเป็นเช่นนั้น คนที่ถูกดูถูกมากที่สุด ไม่ใช่รัฐบาล แต่คือ สส.ฝ่ายค้าน ก็คือพวกท่านเอง
นายกรวีร์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลปัจจุบันมีเสียงประมาณ 300 เสียง มีเสถียรภาพเพียงพอในการบริหารประเทศ จึงอยากถามกลับว่า จะต้องไปซื้อ สส.ฝ่ายค้านมานั่งเป็นองค์ประชุมเพื่ออะไร และถ้าตรรกะแบบนี้ถูกต้อง วันใดที่ สส.พรรคประชาชน หรือฝ่ายค้านมาประชุมครบทุกคน เราจะสรุปได้หรือไม่ว่า "ขายตัวกันทั้งพรรค" แน่นอนว่าไม่มีใครยอมรับตรรกะแบบนั้น เพราะมันไร้เหตุผลสิ้นดี การมาประชุมสภา คือหน้าที่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมีใครมาซื้อ มาจ้าง หรือมาตอบแทนเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นองค์ประชุม ที่สำคัญคนพูดเองก็ยอมรับว่า ไม่มีหลักฐาน เมื่อไม่มีหลักฐาน ก็ไม่ควรกล่าวหาลอย ๆ ให้สังคมเข้าใจผิด ทำลายความน่าเชื่อถือของสภา และทำลายเกียรติของเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรด้วยกันเอง
"หากมั่นใจว่าเรื่องนี้มีจริง ขอให้นำหลักฐานออกมาเปิดเผยให้ชัดเจนว่าเป็นใคร พรรคไหน คนใด เกี่ยวข้องอย่างไร หาคนผิดมาให้ชัดเลย แต่หากไม่มีหลักฐาน ก็ไม่ควรใช้การคาดเดา หรือคำบอกเล่าแบบ "เขาว่ากันว่า" มาพูดให้สภาเสียหาย การกดคนอื่นให้ต่ำลง มันไม่ทำให้เราสูงขึ้นนะครับ และที่สำคัญคนที่โดนดูถูก กดให้ต่ำลง ไม่ใช่ใคร แต่กลับกลายเป็นเพื่อน พวกพ้อง ของตัวเองทั้งสิ้น" นายกรวีร์ กล่าว