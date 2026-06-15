“ศุภมาส” สั่ง สคบ. ดูแลผู้บริโภค ปมแบตรถจักรยานไฟฟ้าระเบิดคาบ้าน หวิดดับ! เร่งตรวจสอบผู้ขาย-ประสาน สมอ. คุมมาตรฐาน พร้อมเตือนภัยทั้งประเทศ

วันนี้ (15 มิ.ย.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. เร่งตรวจสอบกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟภายในบ้านพักจนเกิดเพลิงไหม้และมีกลุ่มควัน ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอันตราย โดย สคบ. ต้องเข้าดูแลผู้บริโภคเชิงรุก ตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนความเสี่ยงของแบตเตอรี่ลิเธียมในยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งหากเกิดความร้อนสะสมหรือลัดวงจรขณะชาร์จ อาจลุกไหม้และระเบิดได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงกำชับให้ สคบ. ตรวจสอบที่มาของสินค้า ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย รวมถึงตรวจสอบว่าสินค้าผ่านมาตรฐานหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การเอาผิดตามกฎหมายหากพบความบกพร่อง
“ดิฉันติดตามกรณีนี้ด้วยความห่วงใย เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในบ้านที่มีคนอาศัยอยู่ และเกือบเป็นเหตุให้สูญเสียชีวิต ดิฉันได้สั่งการให้ สคบ. ตรวจสอบทันที และประสานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จที่จำหน่ายในท้องตลาด ผู้ประกอบการที่นำสินค้าไม่ปลอดภัยมาขายให้ประชาชนต้องรับผิดชอบ” นางสาวศุภมาส กล่าว
นางสาวศุภมาส กล่าวต่อว่า สคบ. มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และยังมีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัยก่อความเสียหาย โดยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิด ทั้งนี้ สคบ. จะบูรณาการการทำงานร่วมกับ สมอ. การไฟฟ้า และสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างรอบด้าน
นางสาวศุภมาส ยังฝากเตือนผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ใช้สายชาร์จและอุปกรณ์ของแท้ที่มากับตัวสินค้า ไม่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือขณะไม่มีคนอยู่ ชาร์จในที่อากาศถ่ายเทและห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่าย และหากพบว่าแบตเตอรี่บวม ร้อนผิดปกติ หรือมีกลิ่นไหม้ ให้หยุดใช้ทันที
“ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน ดิฉันยืนยันว่า สคบ. จะไม่ปล่อยให้สินค้าที่เป็นอันตรายมาทำร้ายผู้บริโภค หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด” นางสาวศุภมาส กล่าว
ทั้งนี้ ผู้บริโภคที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายจากสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ