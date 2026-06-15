ตัดเหี้ยน! ค่าซ่อมสร้างทางหลวงชนบท "ก.ก.ถ." รับหลักการ ถนนรับโอนฯ เหลือ 6.7 หมื่น/กม./ปี จากปีล่าสุด 4 หมื่นล. เหลือแค่ 6.2 พันล.

"บอร์ด ก.ก.ถ." รับหลักการปรับเงินอุดหนุน "ค่าบํารุงรักษาหลวงชนบท" เหลือ 67,000 บาท/กิโลเมตร/ปี รับการถ่ายโอนภารกิจจาก "ทล.-ทช." ให้ อปท. พบตัดเหี้ยน! งบฯก่อสร้าง/ซ่อมถนน จากปีงบฯ 69 กว่า 4 หมื่นล้าน จะเหลือแค่ 6.2 พันล้าน หรือร้อยละ 15.50 จากงบฯปีล่าสุด หรือ 1 ใน 3 ของงบซ่อมถนนของ ทช. และ 1 ใน 4 ของการใช้งบซ่อมถนนของ ทล.
วันนี้ (15 มิ.ย.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 1/2569 ที่มี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อบำรุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่น
เบื้องต้นเห็นชอบในหลักการ ให้กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อบํารุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่น วงเงิน 67,000 บาท/กิโลเมตร/ปี
ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรก ให้ใช้สําหรับ "บํารุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่น" ที่ได้รับการถ่ายโอน ภารกิจจากหน่วยงานราชการให้ อปท. ดําเนินการ และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้วเท่านั้น
ให้ กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น (สถ.) และ สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดทําหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และอัตราค่าใช้จ่าย
สําหรับรายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อบํารุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให้ อปท. ใช้ประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท. ต่อไป
มีรายงานว่า อนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ก.ก.ถ. ได้ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม การใช้งบประมาณสําหรับภารกิจบํารุงรักษาถนนของ กรมการหลวง (ทล.) และ กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 สําหรับ ทล. มีวงเงินงบประมาณ 20,915,535,900 บาท 25,178,761,000 บาท และ 23,144,072,500 บาท ตามลําดับ
และ ทช. มีวงเงินงบประมาณ 17,609,400,700 บาท 18,784,873,600 บาท และ 18,780,443,400 บาท ตามลําดับ
ขณะที่ประมาณการค่าใช้จ่ายสําหรับ "บํารุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่น" ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการให้ อปท. ดําเนินการ และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้ว
ซึ่งมีข้อมูลถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการให้ อปท. ดําเนินการ รวม ระยะทางประมาณ 93,980 กิโลเมตร คํานวณอัตราค่าใช้จ่าย : 67,000 บาท/กิโลเมตร/ปี
"จะอยู่ในวงเงิน งบประมาณไม่เกินปีละ 6,296,660,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.50 เมื่อเปรียบเทียบกับ ประมาณการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสําหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง ท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2569 จํานวน 40,626,572,300 บาท"
หรือประมาณ 1 ใน 3 ของการ ใช้งบประมาณสําหรับภารกิจบํารุงรักษาถนนของ ทช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หรือประมาณ 1 ใน 4 ของการใช้งบประมาณสําหรับภารกิจบํารุงรักษาถนนของ ทล. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ก.ก.ถ. ระบุด้วยว่า การบํารุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่น ทั้งที่ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการให้ อปท. ดําเนินการ และทางหลวงที่ อปท. เป็นผู้ดําเนินการ ก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้ว
"เป็นส่วนหนึ่งของการจัดบริการสาธารณะ ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ซึ่งจะทําให้ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี"
และควรที่จะจัดสรร งบประมาณเพื่อสนับสนุน อปท. เพื่อให้ อปท. สามารถดูแล และจัดทําบริการสาธารณะดังกล่าวเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุน อปท. เป็นเงินอุดหนุน และ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อบํารุงรักษาถนนทางหลวงท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ข้อมูลจากรายงานสถานะโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ประจําปี พ.ศ. 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (พฤศจิกายน 2568)
ซึ่งระบุข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นทั้งประเทศรวม 76 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มีจํานวน 781,296 สายทาง ระยะทาง 597,666.880 กิโลเมตร (คอนกรีต 190,443.900 กิโลเมตร ลาดยาง 123,831.290 กิโลเมตร ลูกรัง 293,391.690 กิโลเมตร) (ที่มา : สถ. ข้อมูล ณ สิ้นปี 2567)
และข้อมูลถนนในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 4,549.924 กิโลเมตร (ที่มา : กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ สิ้นปี 2567) พบว่า ถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อปท. จะมีระยะทางรวม 602,216.804 กิโลเมตร.