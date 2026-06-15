วุฒิสภาไฟเขียว 9 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

วุฒิสภา เห็นชอบ 9 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด คะแนนทิ้งห่างไม่เห็นด้วยทุกคน
เมื่อวันที่ (15 มิ.ย.) ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 9 คน โดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากทั้ง 9 คน ได้แก่
1.นายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ได้รับเสียงเห็นชอบ 154 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 26 เสียง 2.นายตระหง่าน เกียรติศิริโจน์ อธิบดีศาลปกครองกลาง ได้รับเสียงเห็นชอบ 151 เสียง งดออกเสียง 31 เสียง 3.นายวุฒิชัย แสงสำราญ อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ได้รับเสียงเห็นชอบ 147 เสีง งดออกเสียง 31 เสียง 4.นายยรรยง ธัญทะพิพงศ์ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ได้รับเสียงเห็นชอบ 144 เสียง งดออกเสียง 34 เสียง 5.นายสมสกุล ณ บางช้าง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ได้รับเสียงเห็นชอบ 148 เสียง งดออกเสียง 32 เสียง
6.นายตรีทศ นิโครธางกูร อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ได้รับเสียงเห็นชอบ 147 เสียง งดออกเสียง 32 เสียง 7. นายประยูร ปรีดา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ได้รับเสียงเห็นชอบ 150 เสียง งดออกเสียง 31 เสียง 8.นายพัฒนา คูศรีพิทักษ์ อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ได้รับเสียงเห็นชอบ 149 เสียง งดออกเสียง 33 เสียง และ9.นายหัสฎี ศรีวิเชียร อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ได้รับเสียงเห็นชอบ 147 เสียง งดออกเสียง 32 เสียง
ทั้งนี้จากผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง 9 คน ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด