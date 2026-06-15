"อัครนันท์" ลุยช่วยครูถูกป.3 พกมีดทำร้าย ผู้ว่าสกลฯขอส่งกลับบ้านเกิดด่วนฟื้นฟูจิตใจ ย้ำร.ร.ต้องปลอดภัย

รมช.ศธ. ลุยช่วยครู ปมเด็ก ป.3 พกมีดทำร้ายครู ด้านผู้ว่าสกลนครขอให้ทางกระทรวง ศธ. ส่งครูกลับไปช่วยราชการบ้านเกิดด่วนเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ รมช.รับ รีบนำเสนอรัฐมนตรีว่าการบ่ายนี้ เน้นย้ำโรงเรียนต้องปลอดภัย
วันนี้ (15 มิถุนายน 2569) เวลา 12.30 น. นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ โดยได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เร่งช่วยเหลือกรณีเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาที่จังหวัดสกลนคร เบื้องต้นได้สั่งการให้ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เร่งประสานงานให้ครูหญิงผู้ประสบเหตุออกไปช่วยราชการในโรงเรียนอื่นนอกพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ และกำลังหาแนวทางให้ครูท่านนี้ได้ไปช่วยราชการในโรงเรียนที่เป็นภูมิลำเนาเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่และครอบครัวเพื่อความสบายใจและปลอดภัย พร้อมประสานกระทรวง พม. และสาธารณสุข ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าดูแลเยียวยาสภาพจิตใจครูท่านนี้อย่างใกล้ชิด
นายอัครนันท์ กล่าวว่า สำหรับนักเรียนผู้ก่อเหตุซึ่งยังเป็นเด็ก ปัญหาครั้งนี้มีที่มาจากเรื่องครอบครัวและสุขภาวะทางอารมณ์ จึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประสานกระทรวง พม. และกระทรวงสาธารณสุข นำตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างจริงจังแทนการลงโทษทางวินัย เพื่อปรับพฤติกรรมให้พร้อมก่อนกลับเข้าสู่สังคม นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเปราะบางของโรงเรียนที่มีเฉพาะครูผู้หญิง กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นโจทย์เร่งด่วนเพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังนักการภารโรงชาย หรือวางมาตรการดูแลความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้น
"การพาเด็ก ๆ ทุกคนกลับคืนสู่สภาวะปกติและเติบโตอย่างปลอดภัยในสถานศึกษา คือเป้าหมายสูงสุดที่รอไม่ได้ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลเยาวชนให้ปลอดภัยอย่างแท้จริงนั้น ลำพังเพียงส่วนราชการคงไม่พอ แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้ง อปท. หน่วยงานในพื้นที่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องหันมาร่วมมือกันสอดส่องดูแล เพื่อจับมือกันเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สองที่ปลอดภัยและอบอุ่นสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืน" นายอัครนันท์ กล่าวทิ้งท้าย