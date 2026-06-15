สมช.วางมาตรการศูนย์ Anti-drone ปกป้องโครงสร้างพลังงาน ชง “สีหศักดิ์-ทรงชัย” นั่งผู้เชี่ยวชาญกม. UNCLOS

สมช.วางมาตรการศูนย์บริหารจัดการโดรน เพื่อวางแผนปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน พร้อมเสนอ “สีหศักดิ์-ทรงชัย” นั่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย UNCLOS เข้าที่ประชุม ครม. เห็นชอบพรุ่งนี้
วันนี้ (15มิ.ย.) นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการ สมช. แถลงถึงผลการประชุมครั้งนี้ว่า การประชุมวันนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่ 2 เรื่อง
1.แนวทางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เป็นมติของ สมช. ตั้งแต่ ปี 68 โดย มอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ เนื่องจากการสู้รบที่ผ่านมา เป็นประเด็นที่ต้องมีการปรับแนวทางและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารดังกล่าว และกำหนดแนวทางโดยให้ กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับในระยะเร่งด่วน เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเรื่องดังกล่าว อาทิ กสทช. สำนักงานการบินพลเรือน วิทยุการบิน และหน่วยความมั่นคงที่เกี่ยวข้องที่จะทำงานร่วมกัน ในการจัดการเรื่องโดรนและการวางแผนการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
2.เรื่องของเขตแดนทะเล ให้กระทรวงการต่างประเทศให้เสนอต่อที่ประชุม ครม. ก่อน และต้องให้ ครม. มีมติเห็นชอบถึงจะมีแผนปฏิบัติการอีกครั้ง
เมื่อถามว่า มีการตั้งตัวแทนภาคประนามในการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) นายฉัตรชัย กล่าวว่า รายชื่อจะต้องรอให้ครม. มีการประกาศก่อน เราทำตามขั้นตอนทุกอย่าง และจะนำเข้าที่ประชุม ครม. วันพรุ่งนี้ (16 มิ.ย.)
ส่วนมีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาหรือไม่ เพราะมีการส่งมอบรถถัง ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคง นายฉัตรชัย ระบุว่า ที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าว มีการพิจารณาเพียงสองข้อเท่านั้น
ทั้งนี้มีรายงาน ว่า 2 ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมในคณะประนอมกระบวนการประนอมภาคบังคับ (Compulsory Conciliation) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS)
คือนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย ทรงชัย ชัยปฏิยุทธ เอกอัครราชทูต ณ กรุงคูเวต ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันพรุ่งนี้