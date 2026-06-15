"เจเศรษฐ์" ถกศปถ.ยกระดับปลอดภัยทางถนน ชู 'ปฏิญญามาร์ราเกช' เป้าลดตาย 50% จ่อจัดเวทีวิชาการ

รมช.มท. นั่งหัวโต๊ะ ศปถ. เคาะแผนยกระดับความปลอดภัยทางถนน ชู 'ปฏิญญามาร์ราเกช' ตั้งเป้าลดตาย 50% เตรียมความพร้อมจัดเวทีวิชาการระดับชาติความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 17 เดือน พ.ย. นี้
วันนี้ (15 มิ.ย. 69) เวลา 13.30 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ คณะผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ปภ. 1 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกันทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งเช่นนี้ต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยทางท้องถนนมากขึ้นและอย่างยั่งยืน
"สำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่ 1 มีประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการในการนำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนปฏิญญามาร์ราเกช (Marrakech Declaration) ที่คณะกรรมการด้านบริหารจัดการความปลอดภัยเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปฏิญญามาร์ราเกชต่อคณะกรรมการ ศปถ. พิจารณาเห็นชอบและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ทั้ง 8 คณะ นำไปขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง" นายเจเศรษฐ์ กล่าว
นายเจเศรษฐ์ กล่าวต่อไปอีกว่า เรื่องพิจารณาร่างคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 17 "ปลดล็อคถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัย" ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2569 ณ อิมแพคเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ร่วมกับศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางท้องถนน กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะมีการมอบรางวัลผลงานวิชาการให้แก่ภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนและนำไปเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่
ที่ประชุมยังได้รับทราบและพิจารณาประเด็นสำคัญ อาทิ ข้อเสนอแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยถอดบทเรียนจากช่วงเทศกาลที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็ว ไม่ชะลอความเร็วบริเวณจุดตัดหรือจุดกลับรถ และการเล่นน้ำนอกเขตพื้นที่ควบคุม (Zoning) จึงได้กำหนดประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขในปี 2570 เช่น การจำกัดความเร็วในเขตชุมชน การปรับปรุงหรือปิดจุดกลับรถระดับพื้นราบที่อันตราย การตั้งด่านชุมชน และการกำหนดเวลาจัดกิจกรรมเล่นน้ำอย่างชัดเจน
เรื่องการเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน (HLM on Road Safety) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2569 ณ นครนิวยอร์ก เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี 2573 และเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน ตามแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2565-2570 โดยในช่วงปี 2569-2570 จะมุ่งเน้น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ด้านระบบใบอนุญาตขับรถ (Education) และด้านโครงสร้างพื้นฐานถนน (Environment)
"ขอขอบคุณคณะกรรมการ หลายหน่วยงาน ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และทุก ๆ อย่างที่ท่านได้มีข้อเสนอ ข้อสังเกต หรือว่าคำแนะนำ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมข้อมูลนำไปเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนต่อไป" นายเจเศรษฐ์ กล่าว