"อนุทิน" ถึงกับอุ้ย! เจอตัวเงินตัวทองกลางทำเนียบฯ บอกโชคดีเห็นพวกนี้

“นายกฯอนุทิน” อุทาน"อุ้ย! โชคดีแล้ววันนี้" หลังเจอตัวเงินตัวทองกลางทำเนียบฯ ก่อนโดดหนีลงน้ำ
วันนี้ (15มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินเท้ากลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ทั้งนี้ระหว่างทางได้เจอกับตัวเงินตัวทอง ขึ้นมานอนอยู่ในจุดที่นายกรัฐมนตรีเดินผ่าน โดยได้ ถึงกับอุทานว่าอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้ ก่อนที่ตัวเงินตัวทองกระโดดลงน้ำ
ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกฯมองว่าเป็นการโชคดีใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่าโชคดี สิ ถ้าเห็นตัวพวกนี้