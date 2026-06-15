“ภราดร”​ เผยร่าง พ.ร.บ.งบฯ 70 วงเงิน 3.78 ล้านล้าน เข้า ครม.พรุ่งนี้ ก่อนส่งสภาบรรจุวาระปลายเดือน มั่นใจได้ใช้ทัน 1 ต.ค.

“ภราดร” เผย เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2570 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท เข้าที่ประชุม ครม.วันพรุ่งนี้ ก่อนส่งสภาฯ บรรจุวาระปลายเดือน มั่นใจทำทันไม่ล่าช้า เสร็จทัน 1 ต.ค.แน่
วันที่ 15 มิ.ย.นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ จะมีการเสนอการรับฟังความคิดเห็น ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2570 ที่ผ่านการเห็นชอบของครม.เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 3.78 ล้านล้านบาท หลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่มีเสียงสะท้อนว่าแต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณที่น้อยเกินไป ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้หากผ่านการเห็นชอบจากครม.ในวันพรุ่งนี้ ก็จะมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และมีการเสนอครมใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ เพื่อที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เพื่อแจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 1 ช่วงวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม ส่วนในวาระที่ 2 และ 3 คาดว่าจะเป็นช่วง เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน แต่มั่นใจว่าการใช้งบประมาณปี 2570 จะทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 นี้แน่นอน
ส่วนกรณีที่พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ในฐานะโฆษกพรรค เตรียมตรวจสอบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 รวมถึงพ.ร.บโอนงบปี 2569 นายภราดร ยังระบุอีกว่า ก็ดี จะได้มาช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐ เพราะยอมรับว่าทางสำนักงบประมาณมีระยะเวลาในการพิจารณาการจัดทำงบในรอบนี้สั้น ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของกมธ.จัดทำงบ 70 ในการไปตรวจสอบและพิจารณารายละเอียด และพิจารณา ซึ่งหากตรงไหนยังเป็นไขมัน ก็จะต้องช่วยกันตัดลดลงไป
ส่วนที่มีการจับจ้องงบประมาณบางกระทรวงอย่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีจะทำให้การจัดทำงบประมาณปี 2570 ล่าช้าหรือไม่ นายภราดรเชื่อว่าไม่ และไทม์ไลน์จะยังคงเป็นไปตามเดิมที่เสร็จทัน 1 ตุลาคม 2569