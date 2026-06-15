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“ภราดร”​ เผยร่าง พ.ร.บ.งบฯ 70 วงเงิน 3.78 ล้านล้าน เข้า ครม.พรุ่งนี้ ก่อนส่งสภาบรรจุวาระปลายเดือน มั่นใจได้ใช้ทัน 1 ต.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภราดร”​ เผย​ เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2570 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท​ เข้าที่ประชุม ครม.วันพรุ่งนี้​ ก่อนส่งสภาฯ บรรจุวาระปลายเดือน​ มั่นใจทำทัน​ไม่ล่าช้า​ เสร็จทัน 1 ต.ค.แน่

วันที่ 15 มิ.ย.นายภราดร​ ปริ​ศ​นานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ จะมีการเสนอการรับฟังความคิดเห็น ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2570 ที่ผ่านการเห็นชอบของครม.เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน​ 3.78 ล้านล้านบาท​ หลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็น​ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่มีเสียงสะท้อนว่าแต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณที่น้อยเกินไป ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้หากผ่านการเห็นชอบจากครม.ในวันพรุ่งนี้ ก็จะมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และมีการเสนอครมใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ เพื่อที่จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เพื่อแจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 1 ช่วงวันที่ 29 มิถุนายน​ -​ 1 กรกฎาคม ส่วนในวาระที่ 2 และ 3 คาดว่าจะเป็นช่วง เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน แต่มั่นใจว่าการใช้งบประมาณปี 2570 จะทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 นี้แน่นอน

ส่วนกรณีที่พริษฐ์ วัชรสินธุ​ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ในฐานะโฆษกพรรค เตรียมตรวจสอบ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 รวมถึงพ.ร.บโอนงบปี 2569​ นายภราดร​ ยังระบุอีกว่า​ ก็ดี จะได้มาช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐ เพราะยอมรับว่าทางสำนักงบประมาณมีระยะเวลาในการพิจารณาการจัดทำงบในรอบนี้สั้น ซึ่งหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของกมธ.จัดทำงบ​ 70 ในการไปตรวจสอบและพิจารณารายละเอียด และพิจารณา ซึ่งหากตรงไหนยังเป็นไขมัน ก็จะต้องช่วยกันตัดลดลงไป

ส่วนที่มีการจับจ้องงบประมาณบางกระทรวงอย่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีจะทำให้การจัดทำงบประมาณปี 2570 ล่าช้าหรือไม่ นายภราดรเชื่อว่าไม่ และไทม์ไลน์จะยังคงเป็นไปตามเดิมที่เสร็จทัน 1 ตุลาคม 2569