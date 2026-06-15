“เปรมศักดิ์” เปิดโปงปมหนังสือเรียนหาย 2,000 โรง ซัด สกสค.เน่าเฟะ-ส่อทุจริต “ประเสริฐ” รับลูกสั่งสอบด่วน

“นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ” เปิดปมวิกฤตหนังสือเรียนปี 2569 ชี้นักเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนยังไม่มีหนังสือเรียนหลังเปิดเทอมครบ 1 เดือน ตั้งข้อสงสัยขบวนการจัดพิมพ์ตำรางบกว่าพันล้านบาท มีพิรุธวางหลักประกันไม่ครบแต่ได้งาน ขณะที่ “ประเสริฐ” ลั่นยุคนี้ต้องไม่มีมาเฟียในกระทรวงศึกษา นัดถกบอร์ด สกสค. ด่วน 19 มิ.ย. พร้อมสอบทุกข้อกล่าวหา
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ที่รัฐสภา บรรยากาศการประชุมวุฒิสภาเป็นไปอย่างดุเดือด หลัง นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามสดถึง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีวิกฤตหนังสือเรียนปีการศึกษา 2569 ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูทั่วประเทศ
นพ.เปรมศักดิ์ เปิดประเด็นอย่างเผ็ดร้อนว่า ขณะนี้ยังมีโรงเรียนมากกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียน แม้เปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 และผ่านไปแล้วกว่า 1 เดือน ทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่มีแบบเรียนใช้ศึกษา ขณะที่ครูผู้สอนก็ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น
“วงการศึกษาไทยไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน หนังสือเรียนจำนวนหลายล้านเล่มยังพิมพ์ไม่เสร็จ ทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของการศึกษา วันนี้มีคนในกระทรวงศึกษาธิการพูดกันว่า แม้รัฐมนตรีจะเป็นผู้บริหารสูงสุด แต่ยังมีผู้มีอิทธิพลที่ใหญ่กว่า คอยกำกับดูแลระบบทั้งหมด” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว
นพ.เปรมศักดิ์ ยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า เดิมองค์การค้าของคุรุสภาเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์หนังสือเรียน แต่กลับมีการเปลี่ยนรูปแบบให้ สกสค. เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกมาจัดทำทีโออาร์ จัดจ้าง และตรวจรับงานเอง จนเกิดข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของโครงการที่มีมูลค่างบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท
นอกจากนี้ นพ.เปรมศักดิ์ ยังเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่า พบความผิดปกติในการคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยระบุว่ามีบริษัทบางรายได้รับสิทธิ์ดำเนินการ ทั้งที่วางหลักประกันสัญญาไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมตั้งคำถามว่ามีการเอื้อประโยชน์หรือไม่โดยสัญญากำหนดให้ส่งมอบหนังสือภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2569 แต่จนถึงวันนี้ยังมีนักเรียนจำนวนมากไม่ได้รับหนังสือเรียน โรงเรียนทั่วประเทศร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องการขนส่ง แต่เป็นความล้มเหลวด้านการบริหารจัดการ และอาจมีเรื่องการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้อง
นอกจากประเด็นหนังสือเรียนแล้ว นพ.เปรมศักดิ์ยังพุ่งเป้าไปที่การบริหารงานของ สกสค. โดยเรียกร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติและจริยธรรมของเลขาธิการสกสค. โดยอ้างว่ามีข้อกังขาหลายประเด็น ทั้งเรื่องสถานะทางกฎหมาย คดีความ และการจ่ายค่าตอบแทนที่อาจซ้ำซ้อน
ด้าน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงว่า กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ยอมให้มีผู้มีอิทธิพลหรือ “มาเฟีย” อยู่เหนือระบบอีกต่อไป หากพบข้อมูลหรือหลักฐานใดที่เข้าข่ายการทุจริต พร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเด็ดขาด
นายประเสริฐ ระบุว่า โครงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 วงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท โดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้รับรายงานจาก สกสค. ว่าหนังสือเรียนได้จัดส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายหลักทั้ง 11 รายแล้ว แคต่อาจเกิดความล่าช้าในบางพื้นที่ เนื่องจากมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งสั่งหนังสือเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงปัญหาในขั้นตอนการกระจายหนังสือไปยังโรงเรียนในแต่ละจังหวัด
“หากยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือเรียนตามที่มีการร้องเรียน ผมจะสั่งตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะนักเรียนทุกคนต้องได้รับหนังสือเรียนอย่างทั่วถึง” นายประเสริฐ กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังเปิดเผยว่า ได้สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการ สกสค. เป็นการด่วนในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนทั้งหมด ทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนที่อาจซ้ำซ้อน รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
“เรื่องใดไม่ถูกต้องต้องได้รับการแก้ไข หากพบการกระทำผิดหรือมีการเอื้อประโยชน์ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นธรรม” นายประเสริฐ กล่าว
ขณะที่ นพ.เปรมศักดิ์ ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเร่ง “ผ่าตัด” ปัญหาภายในองค์กรอย่างจริงจัง โดยเตือนว่าหากยังปล่อยให้ระบบบริหารที่มีข้อครหาดำเนินต่อไป วิกฤตที่เกิดขึ้นกับหนังสือเรียนในปีนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่กระทบต่ออนาคตการศึกษาไทยทั้งระบบ