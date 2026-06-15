"อนุทิน" เปิดกิจกรรมตีปี๊บ "ไทยช่วยไทยพลัส 60/40" ซื้ออาหารผ่าน 4 แอปฯ ดัง พร้อมโชว์ลีลาชงชาชัก

นายกฯ เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ "ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)" ดึงแพลตฟอร์มเดลิเวอรี ชั้นนำ (Grab, Lineman, Robinhood, ShopeeFood) เข้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ ธ.กรุงไทย ร่วมหนุน ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึง AI มุ่งเป้า Reskill/Upskill กระตุ้นยอดขาย เจ้าตัวโชว์สกิล ชงชาชัก ชื่นมื่น "ชมพู่ อารยา -น้องแอบิเกล" ร่วมสร้างสีสัน ขณะที่ จ๋า ภริยานายกฯ ร่วมโปรโมต เผย นำร้านกาแฟ "JARISTAA" เข้าร่วมโครงการด้วยทุกครั้ง จบกิจกรรม อนุทิน แถลงลั่นเงินทุนที่นำมาใช้แม้เป็นเงินกู้แต่ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยงดอกเบี้ยแค่ 1.2 % รัฐบาลรับภาระชำระหนี้เองทั้งหมด ยันไม่สร้างภาระให้ประชาชน ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศ
ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกสันติไมตรี วันที่ 15 มิ.ย.เวลา 11.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส มาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การให้บริการระบบขนส่งอาหาร โดยมีนายพิศาล อำนวยเจริญกุล รองผู้อำนวยการฝ่าย Marketing Strategy ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำนายกรัฐมนตรี เดินชมบูธ ต่างๆ อาทิ บูธนกกระซิบ AI ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับร้านค้าถุงเงิน บูธ Grab ซึ่งมี "ชมพู่" อารยา เอ ฮาร์เก็ตและด.ญ.แอบิเกล ลูกสาว มาร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ ยังมีบูธ Lineman บูธ Robinhood และบูธ ShopeeFood โดยระหว่างชมกิจกรรมนายกรัฐมนตรีได้ร่วม ชงชาชัก สร้างสีสันให้กับ กิจกรรมด้วย
โอกาสนี้นางธนนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา นายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบธุรกิจร้านกาแฟ "จาริสตาร์" (JARISTAA) ตั้งอยู่บริเวณปากซอยพหลโยธิน 43 ใต้ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย พลัสของรัฐบาลครั้งนี้ ได้มาร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วย โดยนางธนนนท์ เปิดเผยว่า ร้านกาแฟของตัวเองได้เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ด้วย พร้อมเปิดเผยด้วยว่า เข้าร่วมมาทุกครั้งในโครงการนี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยตลอดจนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้มีเครือข่ายเดลิเวอรี่ ไลน์แมน Grab food โรบินฮู้ด shopee ซึ่งเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายไทยช่วยไทย พลัสของรัฐบาลได้มีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่สำคัญคือทำให้พี่น้องประชาชนเข้าโครงการนี้เกิดความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยและเป็นการเพิ่ม Reskill upskill ทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายได้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้มากขึ้นสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปเพิ่มยอดขายและเพิ่มขนาดของกิจการ แต่สิ่งที่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนคือทุกครั้งที่มีการทำโครงการเช่นนี้ขึ้นมา จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อของได้ถูกลง ผู้ขายสามารถขายของได้มากขึ้น อันนี้เรียกว่าไทยช่วยไทย ถ้าภาษาสั้นๆคือวินๆชนะกันทุกฝ่าย ไม่ใช่เป็นการมาทำให้มีคนร่วมจ่าย รัฐจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% อันนั้นเป็นพื้นฐาน แต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากนั้นคือการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการและเท่าที่ทราบมาทุกๆราย มียอดขายเพิ่มมากขึ้น ถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานและมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ยถึง 5 เท่าในระหว่างที่มีโครงการ แต่บางรายทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง 9-10 เท่าก็มี แต่ที่สำคัญเมื่อมียอดขายเพิ่มมากขึ้น มีช่องทางให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้น ก็ทำให้เมื่อโครงการจบลง ก็จะมีการปรับฐานรายได้ของพวกเขาขึ้นมาอย่างน้อย 2 เท่ากว่าๆแน่นอนซึ่งนี่คือการตอบโจทย์ในเรื่องความยั่งยืน
"รัฐบาลจะพยายามที่จะให้มีโครงการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี ได้Reskill upskill เพิ่มยอดขาย และมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจของชาติมีความมั่นคง เพิ่มเม็ดเงินเข้ามาในระบบ ที่สำคัญครั้งนี้ต้องขอชื่นชมกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง พี่น้องประชาชนทุกคน ในการที่ช่วยให้รัฐบาลมีแหล่งระดมเงินทุนมา เพื่อใช้ในโครงการนี้ เงินทุนที่ได้ไประดมมาให้พี่น้องประชาชนใช้ในโครงการนี้นั้นแม้จะเรียกว่าเป็นเงินกู้ แต่เราถือว่าวัตถุประสงค์การดำเนินการนี้คือให้มีความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจ
"รัฐไม่ได้เอาเงินมาจ่ายให้ประชาชน เฉยๆ แต่เป็นการร่วมกัน พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้จ่าย ซึ่งทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาในระบบมากมาย เงินกู้นี้ปลอดภัย เพราะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน กู้มาเท่าไหร่ จะกี่ปี ชำระหนี้ก็เป็นเงินบาท ที่สำคัญดอกเบี้ย ณ ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.2% ตอนนายเอกนิติ นำเข้ามาเสนอ บอกว่าไม่เกิน 3% ซึ่งรัฐต้องเอา เพื่อให้เม็ดเงินกระจายลงไปในระบบ แต่ด้วยความตั้งใจของพวกเรา และด้วยสภาพ คล่อง และจำนวนเงินฝากที่มีอยู่ในระบบเราสามารถใช้กลไกต่างๆ รูปแบบต่างๆ ในการระดมเงินนี้เข้ามาและส่งต่อให้พี่น้องประชาชนด้วยต้นทุนเงินเพียง 1.2% ต่อปี คือรัฐกู้มา ดอก 1.2 % ต่อปี ฉะนั้น 1.2% นี้ไม่ใช่ภาระของพี่น้องประชาชนอย่างที่คนเข้าใจ
"รัฐมีหน้าที่ทำทุกอย่าง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพวกผมรัฐบาล ก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปชำระดอกเบี้ย ไปผ่อนจ่ายเงินกู้ ที่เราได้กู้มาให้พี่น้องประชาชนด้วยตัวรัฐบาลไม่มีการไปรบกวนพี่น้องประชาชน ไม่มีการออกมาตรการใดๆที่จะทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องดำเนินการ ดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจ ถ้าเรา ยังสามารถระดมเงินเหล่านี้มาให้ประชาชนโดยต้นทุนทางการเงิน ที่อยู่ในสภาพที่รัฐสามารถรับภาระได้ เราจะทำทุกวิธีทางที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีการจับจ่ายใช้สอย มีสภาพเศรษฐกิจ มียอดขาย มีการเข้าถึงแหล่งเงิน ที่ดีขึ้นกว่านี้ยิ่งๆขึ้นไป ขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องจริงๆและขอให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงความปรารถนาดีและเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มีต่อพี่น้องประชาชนในช่วงที่เรามีภาวะวิกฤตการณ์ จากภายนอกประเทศ ภาวะสงครามที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจมาใหม่ รัฐบาลของท่านพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่าน เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้ลดน้อยถอยลง" นายกรัฐมนตรีกล่าว