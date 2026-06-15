"ลิซ่า" แฉดีลฝากเลี้ยง สส.ฝ่ายค้าน ไม่ต้องย้ายพรรค แค่นั่งให้ครบองค์ประชุม-โหวตตามสั่ง ได้ค่ายกมือหลักล้าน

"ภคมน" แฉดีลฝากเลี้ยง "สส.ฝ่ายค้าน" ชี้ ไม่ต้องย้ายพรรค แค่นั่งให้ครบองค์ประชุม-โหวตตามสั่ง แลกค่าตอบแทนหลักล้าน ยอมรับ สส.พรรคประชาชนก็โดนทาบทาม ลั่นเงินซื้อเจตจำนงไม่ได้ จี้หยุดใช้วิธีสกปรก ท้าถามใจนักการเมือง 10 คน รู้แก่ใจมีจริงถึง 8 คน
วันที่ 15 มิ.ย.นางสาวภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีออกมาเปิดเผยว่ามีการฝากเลี้ยงสส.ฝ่ายค้านในสภา ว่า เรื่องนี้ที่พูดไปเป็นการพูดคุยต่อเนื่องถึงสภาพการเมืองในสภาปัจจุบัน มีการถามขึ้นมาว่าจริงหรือไม่ที่บางพรรคการเมืองเขาบอกว่ายินดีที่จะจ่ายให้ สส. ต่างพรรคอยู่นั่งให้ครบองค์ประชุมเท่านั้น แต่ขอออกตัวก่อนว่าเรื่องนี้ไม่มีหลักฐาน แต่เป็นเรื่องที่ไปถามนักการเมืองคนไหนก็รู้กันหมดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ๆ และมีกระบวนการแบบนี้จริง ๆ ว่าต่อให้อยู่ต่างพรรคการเมืองไม่ต้องย้ายพรรคมาเพียงแต่นั่งจนครบองค์ประชุม หรือนั่งให้ครบองค์ประชุมในกฎหมายที่อีกฝ่ายต้องการก็ได้ ก็จะมีค่าตอบแทนให้ ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเสมอเพียงแต่รอบนี้เริ่มมีการพูดคุยและชัดเจนมากขึ้น
เมื่อถามว่าส่วนใหญ่เป็น สส. ของฝ่ายค้านหรือไม่ที่จะได้รับการทาบทามในลักษณะนี้ นางสาวภคมน กล่าวว่า แน่นอนว่าเป็น สส. ของฝ่ายค้าน ขอไม่ระบุว่าพรรคไหนแต่พรรคประชาชนเองก็มีการถูกทาบทามเช่นกัน ที่รู้ก็เพราะเพื่อน ๆ ที่อยู่ในวงสนทนามาเล่าสู่กันฟัง ว่ามีข้อเสนอแบบนี้แต่เรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องการสื่อสาร คือต้องการสะท้อนให้เห็นถึงระบอบการเมืองในปัจจุบัน
" คนที่มานั่งอยู่ในสภาต้องยอมรับว่า มีทั้งคนที่มีเจตจำนงทางการเมือง มีทั้งคนที่เป็นนักการเมืองมืออาชีพเข้ามาเพื่อทำมาหากิน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการหยิบยื่นข้อเสนอแบบนี้มันจูงใจง่ายมาก ๆ ทำให้เจตจำนงทางการเมืองของคนเหลว ไม่สามารถคาดหวังได้ จึงคิดว่าต้นตอของเรื่องนี้ การใช้เงินเพื่อซื้อ สส. ให้อยู่ครบองค์ประชุม ให้เขาโหวตเป็นครั้งคราวโดยที่ไม่ต้องย้ายพรรคด้วยซ้ำ ดิฉันคิดว่าให้เลิกและไปสู้กันในการเลือกตั้งครั้งต่อไป วันนี้พวกเราพ่ายแพ้พวกคุณชนะ ก็ไม่ต้องมาพยายามหาพลพรรคเพิ่มกันแบบนี้ เงินมันไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่าง ไม่ได้ซื้อเจตจำนงทางการเมืองไม่ได้ซื้อความตั้งใจและเจตนาของคนได้ เพราะฉะนั้นอย่าให้เงินมันเป็นใหญ่ อย่าเข้าใจผิดว่าเงินของคุณมันใหญ่มากพอที่จะซื้อคนที่เข้ามาด้วยเจตนาของการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ " นางสาวภคมนกล่าว
เมื่อถามว่าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่อย ๆ อาจเป็นการซื้อตัวสส. เพื่อให้เป็นงูเห่าหรือไม่ นางสาวภคมน กล่าวว่า เรื่องแบบนี้คนที่ทำเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ไม่ได้พึ่งมามีสมัยนี้ แต่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การที่เราเห็นมาหลายครั้งว่าการเป็นงูเห่า อนาคตทางการเมืองหมดจึงกลายมามีเงื่อนไขแบบนี้ คือการฝากเลี้ยง และถ้าหากใครจะเถียงก็ขอให้ถามใจลึก ๆ ว่ามันไม่มีจริง ๆ ใช่หรือไม่อย่าเถียงแค่เพื่อต้องการปกป้องตัวเองหรือจำเป็นต้องเถียงขอให้ถามใจตัวเองดูว่ามีจริงหรือไม่ เชื่อว่าถ้าไปสนทนากับนักการเมืองสัก 10 คน เชื่อว่า 8 คนตอบตรงกันว่ามีจริง ๆ
ส่วนกังวลว่าจะกลายเป็นเกลือเป็นหนอนเอาข้อมูลภายในพรรคไปบอกฝั่งตรงข้ามหรือไม่ นางสาวภคมน กล่าวว่า เป็นสิ่งที่เราระมัดระวังกันอยู่เสมอพยายามกำชับ สส. อยู่เสมอ แต่เชื่อว่าการกำชับกฎระเบียบอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะป้องกันได้ถ้า สส. คนนั้นหลังไม่ตรงกระดูกสันหลังไม่มี และไม่มีสำนึกตอบแทนประชาชนเราก็ไม่สามารถบังคับอะไรได้ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าคนที่เป็น สส. ของพรรคประชาชน สิ่งเดียวที่ต้องมีคือการยืนหยัดซื่อสัตย์กับประชาชน และมีเจตจำนงทางการเมือง หากมีปัจจัยอื่นที่ทำให้หลงระเริง กรุณากลับไปย้อนคิดในวันที่เริ่มต้นมา แต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้พรรคประชาชนมีเกลือเป็นหนอนหรือมีงูเห่า เพียงแต่ฝากทุกคนเอาไว้ว่าระยะทางที่เราเดินอาจไกลหรือใกล้ สิ่งเดียวที่จะประคองเอาไว้คือการยืนระยะด้วยศรัทธาที่มีต่อประชาชน และประชาชนมีศรัทธาต่อพวกเรา
เมื่อถามว่าการฝากเลี้ยงมีมูลค่าเท่าไหร่นั้น นางสาวภคมน กล่าวว่า มูลค่าการอยู่ให้ครบองค์ประชุมอาจจะถหนึ่งแสนบาท หรือใครจะเอาแบบเหมาอยู่ให้ครบสมัยประชุมอาจเป็นหลักล้านบาท ซึ่งการใช้เงินระดับนี้ คิดว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็อาจมีการซื้อเสียงยังไม่จบ ยังซื้อต่อไปเรื่อย ๆ
" ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ทำการเมืองด้วยการเริ่มต้นด้วยเงิน เขาทำแบบอื่นไม่เป็นหรอก ยังไงซะเขาต้องใช้เงินนั้นในการดำเนินกิจการการเมืองของเขาต่อไป เพียงแต่วันนี้ฝากถึงนักการเมืองทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นพรรคตัวเอง หรือพรรคไหนก็ตาม คุณมองสายตาประชาชนมองความเหน็ดเหนื่อยในการเข้าหาประชาชน อยากจะให้คุณระลึกถึงประโยคที่ประชาชนฝากความหวังไปกับพวกเรา เงินเหล่านั้นเล็กน้อยมากกับความหวังของประชาชน การมาทำงานการเมืองอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแค่ประโยชน์ส่วนตน มองภาพใหญ่เอาไว้ว่าประชาชนจำนวนมากที่เขาฝากความหวังไว้กับเรา" นางสาวภคมนกล่าว
เมื่อถามว่าภายในพรรคประชาชนมีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ นางสาวภคมน กล่าวว่า คนเชื่อว่าวันนี้อาจมีการสนทนากันหรือเสนอกันที่ผ่านมาพรรคประชาชนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าคนที่เป็นงูเห่าและทรยศประชาชน สุดท้ายคนเหล่านั้นหมดอนาคตทางการเมือง ก็มีการมาเล่าสู่กันฟังด้วยการแชร์ประสบการณ์ แต่ถ้าถามว่ามีใครรับหรือไม่ ขอตอบตรง ๆ ว่าเราไม่มีหลักฐานการรับ เพียงแต่อยากฝากให้ทุกคนมีจิตสำนึก ว่าการได้มาซึ่งการเป็นผู้แทนราษฎร ประชาชนฝากความหวังเอาไว้อย่าให้ใครมาซื้อได้ เพราะไม่ได้ซื้อแค่ตัวแต่ซื้อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตัวคุณ