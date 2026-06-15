“นรเศรษฐ์” เผย ปชป.ลงชื่อหนุนร่างแก้ รธน.แล้ว จ่อเดินสายคุย ปชน.-พท.-กธ.-ภท.หวังได้ครบ 140 คนเสนอรัฐสภา ก่อนสิ้น มิ.ย.

“นรเศรษฐ์” เผย ปชป.ร่วมลงชื่อหนุนร่างแก้ รธน.แล้ว จ่อเดินสายคุย “ปชน.-พท.-กธ.-ภท.” หวังได้ชื่อครบ 140 คน ก่อนเสนอรัฐสภา สิ้นเดือน มิ.ย. แย้มโมเดล ให้มีสภาการมีส่วนร่วม 200 คน มาจาก ปชช.เลือก 100%-กมธ.ยกร่างที่นักการเมืองเลือก
วันนี้(15 มิ.ย.) นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. กล่าวถึงความคืบหน้าต่อการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ว่า เนื้อหาได้ยกร่างแล้วเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างเดินสายนำเสนอให้พรรคการเมืองพิจารณาเพื่อขอรายชื่อสนับสนุนให้ครบ 140 เสียง เพราะการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมจากฝั่งสว. ต้องใช้เสียงจากสองสภา จำนวน 1 ใน 5 หรือ 140 เสียง ทั้งนี้มีพรรคที่ได้พูดคุยและลงชื่อสนับสนุนแล้ว คือ พรรคประชาธิปัตย์ ที่สส.ร่วมลงนามให้เกือบทั้งพรรค และในสัปดาห์หน้าจะนัดคุยกับพรรคประชาชน หลังจากที่มีข้อสงสัยในบางประเด็นของเนื้อหาตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอให้ที่มาของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมมนูญมาจากการเลือกของรัฐสภา 100% ว่ามีความยึดโยงของประชาชนอย่างไร และมีปัญหาความชอบธรรมหรือขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่ นอกจากนั้นได้นัดหมายพรรคเพื่อไทย และได้ติดต่อทั้งพรรคกล้าธรรมและพรรคภูมิใจไทยที่อยากให้พูดคุยเพื่อสนับสนุนตัวร่าง ทั้งนี้คาดว่าจะชัดเจนว่าจะได้รายชื่อครบหรือไม่ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันยื่นต่อรัฐสภาในปลายเดือน มิ.ย. นี้ แต่หากสุดท้ายรวบรวมรายชื่อได้ไม่ครบอาจหาช่องทางอื่นเพื่อนำเสนอแนวความคิดและเนื้อหาต่อสาธารณะต่อไป
นายนรเศรษฐ์ กล่าวต่อว่าเนื้อหาของร่างแก้ไขที่ตนและคณะเสนอนั้นกำหนดให้มีสภาการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 200 คนมาจากประชาชนเลือกทั้งหมด และมีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเป็นผู้เลือก อย่างไรก็ดีในส่วนของผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีข้อถกเถียงว่า หากไม่ได้มาจากประชาชนถือว่าขาดความชอบธรรม หรือขาดการมีส่วนร่วมหรือไม่ เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่เป็นความเห็นแถมที่ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงอาจเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับหน้า หรือผู้ยกร่างที่ประชาชนไม่ได้เลือกอาจไม่ได้รับความชอบธรรม
“ในร่างที่เสนอได้ในอีกมุม คือกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจนต่อกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ทำตามความเห็นที่ได้รับฟังไม่ได้คิดเอง หรือ ร่างแทนประชาชน และสุดท้ายให้สภาการมีส่วนร่วมของประชาชน 200 คนลงมติรับรองทั้งร่าง กระบวนการที่ออกแบบไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง จึงเป็นสิ่งที่ต้องการเสนอให้เห็นความแตกต่างแต่ยังอยู่ในข้อจำกัดของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่จำกัดการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง” นายนรเศรษฐ์ กล่าว