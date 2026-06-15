เปิดเวทีสำรวจประเด็นแก้ รธน. Wevis เผย 3 ปมร้อน หนุนปลดล็อกให้ประชาชนร่วมร่างฉบับใหม่

Wevis จัดเวทีสำรวจประเด็นแก้ รธน.นักการเมือง พบ 3 หัวข้อถูกสนใจสูงสุด ด้าน “นรเศรษฐ์” หนุนหาทางปลดล็อก แก้ รธน.ให้ ปชช.มีส่วนร่วม -หวังแก้ปม รธน.60 เพื่อให้รัฐธรรมนูญใหม่ได้รับฉันทามติ
ที่รัฐสภา กลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชน WeVis ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มูลนิธีฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภา และ กมธ.การพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมจัดสัมมนา Dream Con with Policymakers ก้าวต่อไปของรัฐธรรมนูญไทยในสายตารัฐสภา เพื่อร่วมหารือถึงโจทย์สำคัญต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้พบว่ามีตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วม ได้แก่ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย นายนิกร จำนง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย สว. นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. เป็นต้น
นายนรเศรษฐ์ กล่าวเปิดเวทีตอนหนึ่งว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มีปัญหาเรื่องเนื้อหาและที่มา ดังนั้นสิ่งสำคัญคือความพยายามหาทางออกที่ทำให้กติกาของประเทศเกิดขึ้นได้ตามเจตจำนงของประชาชน ตามผลการออกเสียงประชามติ เมื่อ 8 ก.พ.69 ที่เห็นชอบต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างชอบธรรมและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ 2560 ประชาชนไม่ได้มีส่วนตัดสินใจ แม้จะจัดให้ออกเสียงประชามติ แต่ทำในบรรยากาศของความกลัวไม่ใช่เปิดกว้าง
“การจัดทำรัฐธรรมนูญครั้งนี้สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในข้อจำกัด ที่เป็นความเห็นแถมของศาลรัฐธรรมนูญ ที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ตั้งแต่ต้นทาง ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งต้องช่วยกัน ผมเชื่อว่าทุกคนมองภาพใกล้เคียงกันที่อยากให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นประชาธิปไตย ขณะที่สถาบันทางการเมืองต้องยึดโยงประชาชน และถูกตรวจสอบให้มากขึ้น นอกจากนั้นต้องเพิ่มการกระจายที่ชัดเจนและ รัฐธรรมนูญใหม่ต้องมีความเป็นนิติธรรมเหมือนประเทศที่เป็นอารยะแล้ว เช่นเดียวกันกับการยกระดับสิทธิมนุษยชน ที่รัฐความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้นให้เข้าถึงกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ และได้เนื้อหาที่เป็นฉันทามติ โดยฝ่ายนิติบัญญัติต้องช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างชอบธรรม” นายนรเศรษฐ์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในงานดังกล่าวได้ ตั้ง7 ประเด็นเพื่อสำรวจความเห็นของรัฐธรรมนูญที่ให้ผู้ที่เข้าร่วมได้เลือกตามความสนใจ โดยพบว่าประเด็นที่เกี่ยวกับระบบยุติธรรมและการตรวจสอบ ประเด็นโครงสร้างอำนนาจและการเมืองการปกคอง และ ประเด็นคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ได้รับความสนใจที่สุด