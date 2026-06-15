"อนุทิน" ดันอุตสาหกรรมเกมเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ มอบดีอีปั้นไทยสู่ฮับเกมอาเซียน

นายกฯ ชูอุตสาหกรรมเกมเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ สร้างงานรายได้สูงให้คนรุ่นใหม่ สั่งดีอีเร่งเครื่องปั้นไทยสู่ฮับเกมแห่งอาเซียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มสูบ
วันนี้ (15 มิถุนายน 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง อาศัยความคิดสร้างสรรค์และทักษะดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังสามารถสร้างงาน รายได้ และโอกาสทางอาชีพให้คนไทยได้อย่างกว้างขวาง
ประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยภาคเอกชนเห็นตรงกันว่า อุตสาหกรรมเกมมีศักยภาพเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยเฉพาะจากโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน gamescom asia x Thailand Game Show ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงผู้พัฒนาเกม นักลงทุน ผู้ประกอบการ และแฟนเกมจากทั่วโลก
นายกรัฐมนตรีเห็นว่า การจัดงานดังกล่าวไม่เพียงสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการจัดงานเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกม นักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ และครีเอเตอร์ไทย ได้แสดงศักยภาพต่อสายตานานาชาติ นำไปสู่การจ้างงาน การลงทุน และความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต
นางสาวรัชดา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า เด็กไทยและคนรุ่นใหม่มีศักยภาพสูงในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม กราฟิก แอนิเมชัน การออกแบบเกม การสร้างเนื้อหา และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานโลกมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อผลักดันศักยภาพดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมเกมของไทย ทั้งการเชื่อมโยงบริษัทเกมชั้นนำระดับโลกกับนักพัฒนาไทย การส่งเสริมบุคลากรด้านดิจิทัลและครีเอทีฟ การสนับสนุนผู้ประกอบการไทย และการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีศักยภาพสูง
รัฐบาลมองว่า อุตสาหกรรมเกมไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจความบันเทิง แต่เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ แอนิเมชัน อีสปอร์ต เทคโนโลยีภาพและเสียง ดนตรี ดิจิทัลคอนเทนต์ และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
สำหรับงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 206,000 คน จาก 95 ประเทศทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมกว่า 5,500 คน จาก 81 ประเทศ และผู้แสดงสินค้ากว่า 294 ราย สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาค
ภายในงานยังมีเวที Thailand Game Talent Showcase ที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไทยได้นำเสนอผลงานด้านเกมดีไซน์ เทคโนโลยี วิชวลอาร์ต เนื้อเรื่อง และการออกแบบสร้างสรรค์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลก หากได้รับการสนับสนุนและเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ งาน gamescom asia x Thailand Game Show 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เวทีดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาทักษะแห่งอนาคต และผลักดันคนไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนไทยในระยะยาว