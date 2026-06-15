รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบที่ดินรัฐ–ทวงคืนผืนป่า–ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ใช้ “ภูเก็ตโมเดล”

รัฐบาลเดินหน้า “ภูเก็ตโมเดล” จัดระเบียบที่ดินรัฐ–ทวงคืนผืนป่า–ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว “สุชาติ” ลุยอุทยานสิรินาถ ดัน Boat Taxi เชื่อมสนามบิน ลดรถติด สร้างรายได้ชุมชน
วันนี้ ( 15 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อน “ภูเก็ตโมเดล” เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ เช่น พังงา และกระบี่ เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต พร้อมติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยย้ำว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรของชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวด และจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความรับผิด
ปัจจุบันในพื้นที่มีคดีบุกรุกและกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ 20 คดี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดจนถึงที่สุด ขณะเดียวกันยังมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกโดยมิชอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแปลงขนาดใหญ่ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกรมที่ดินให้เร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิเหล่านี้ เพื่อให้สามารถนำพื้นที่กลับมาบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนได้อย่างถูกต้อง
นางสาวลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์และการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ โดยเตรียมระดมหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าปรับปรุงสภาพแวดล้อม รื้อถอนสิ่งรกร้าง กำจัดวัชพืช และจัดระเบียบเรือที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่ เพื่อคืนความสวยงามให้ชายหาดและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าและกิจกรรมบริเวณชายหาดให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ และสอดคล้องกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติ
นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเรือและระบบขนส่งทางน้ำ Boat Taxi ในพื้นที่ภูเก็ต โดยใช้งบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดปัญหาการจราจรติดขัด และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับสนามบินภูเก็ตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยในอนาคตนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากพื้นที่ป่าตองไปยังสนามบินภูเก็ต จะสามารถใช้บริการ Boat Taxi ซึ่งใช้เวลาเพียงประมาณ 30 นาที จากเดิมที่อาจต้องใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงในช่วงการจราจรหนาแน่น ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดต้นทุนด้านเวลา และกระจายรายได้สู่ชุมชนชายฝั่งได้มากขึ้น
พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่สาธารณะในเขตสิรินาถ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำพื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่พักผ่อน และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
“นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ใช้ ‘ภูเก็ตโมเดล’ เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาที่ดินรัฐ การจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ก่อนขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างพังงาและกระบี่ โดยยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดอยู่เหนือกฎหมาย และจะเร่งสะสางปัญหาเดิมให้แล้วเสร็จ พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นอีก เพื่อให้ทรัพยากรของชาติกลับมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง” นางสาวลลิดา กล่าว.