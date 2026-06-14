เลขาฯกกต.เผยประชุมพรุ่งนี้ พร้อมแถลงความคืบหน้าคดีฮั้วสว.

"แสวง" เผย กกต. นัดประชุมต่อเนื่อง พรุ่งนี้เล็งแถลงความคืบหน้าคดีฮั้วสว.
วันนี้ (14มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) แถลงกรณีภาพรวมการตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการตรวจสอบคดีฮั้ว สว. และ เห็นว่ากกต.ควรมติ ดำเนินคดีและฟ้องทั้ง 229 คนไปที่ศาลฎีกานั้น ได้มีการสอบถามไปยังนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. เปิดเผยว่า พรุ่งนี้จะมีการประชุมคดีฮั้วสว.ต่อเนื่อง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาส่งให้สื่อได้รับทราบ