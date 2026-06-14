ฝ่ายค้านแย้มลุยงบ 70-พ.ร.บ.โอนงบ 69 จี้สอบ TH-AI Passport ชม "เชน" รื้อTOR รับซักฟอกรอบนี้ไม่ทัน

“ไอติม” โหมโรง บอกฝ่ายค้านเตรียมลุยงบฯ 70 ควบ พ.ร.บ.โอนงบฯ 69 จี้ตรวจสอบ “TH-AI Passport”ชี้ TOR มีพิรุธ เผยเคยติงระบบสะสมทักษะ สมัยภท.คุมอว. แต่ยังดันต่อ ชม “อ.เชน” รับไม้ต่อแล้วรื้อ TOR อุดรอยรั่ว ยอมรับซักฟอกรอบนี้ไม่ทัน ขอคุยพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน
วันนี้ (14 มิ.ย. 2569) ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ที่จะเข้าสู่สภาสภาผู้แทนราษฎร ว่า ในช่วง 1 เดือนข้างหน้า จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว วาระที่ 1 คาดว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ หรือต้นเดือนกรกฎาคม โดยพรรคประชาชนชนได้มีการเตรียมประเด็นและคัดเลือกผู้อภิปรายไว้แล้ว เพื่อให้ครอบคลุมการตรวจสอบงบประมาณของทุกภารกิจทุกกระทรวง แต่ประเด็นที่ 2 ซึ่งเป็นวาระที่สำคัญ ที่รัฐบาลจะเป็นคนเสนอร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ปี 2569 ซึ่งรัฐบาลเคยอ้างว่าสามารถโยกงบประมาณที่ไม่จำเป็นในปี 2569 มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น จึงต้องดูปริมาณที่รัฐบาลสามารถโอนได้จริงว่าอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งตนคาดว่าจะเข้าทร่ประชุมสภาในช่วงเดือนเดียวกัน โดยพรรคมหาชนจะต้องเตรียมความพร้อมทั้ง 2 วาระ ขณะเดียวกันในชั้นกรรมาธิการก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา เพื่อตรวจสอบการใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาทไปแล้ว ซึ่งเป็นการทำงานควบคู่กัน
สำหรับเนื้อหาสาระที่จะอภิปรายนั้น นายพริษฐ์ ระบุว่า ต้องรอดูตัวร่างที่จะออกมาก่อน แต่ในส่วนของหัวข้อก็พยายามที่จะให้ครอบคลุมทุกกระทรวง แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่างบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนถูกใช้กับโครงการหรือกิจกรรมที่มีความคุ้มค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จริงและดำเนินการด้วยความโปร่งใส
ส่วนการตรวจสอบงบประมาณในโครงการ TH-AI Passport ที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติ นายพริษฐ์ กล่าวว่า พรรคประชาชนยังยืนยันให้มีการทบทวนและยุติการเดินหน้าโครงการดังกล่าว จากข้อพิรุธที่สังเกตุเห็น ทั้งเรื่องกระบวนการในการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อกังวลที่มีต่อเนื้อหาใน TOR โดยในวันพรุ่งนี้ (15 มิ.ย. 69) พรรคประชาชนจะมีการแถลงอย่างละเอียด
นายพริษฐ์ ย้ำว่า สิ่งที่เราพบข้อพิรุธใน TOR ของโครงการนี้ เริ่มเห็นจาก TOR โครงการอื่นเช่นกัน เช่น โครงการจัดหาระบบแฟ้มสะสมทักษะ (Skill/Credit Portfolio) ที่เคยมีการอนุมัติสมัยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นคนของพรรคภูมิใจไทย และผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณปี 2569 มาแล้ว ตนเคยตรวจสอบและอภิปรายทักท้วงในชั้นกรรมาธิการและวาระที่ 2 แต่เสียงข้างมาก ณ เวลานั้นอนุมัติ โดยจากการติดตามสอบถามกรรมาธิการศึกษาและติดตามการจัดทำงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านมา ได้ทราบว่ารัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ได้สั่งให้มึการรื้อ TOR ใหม่ทั้งหมด เพื่อตอบสนองต่อประเด็นที่หลายคนได้ทักท้วง ซึ่งหวังว่าข้อกังวลที่เราได้ทักท้วงไปต่อ TOR ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ จะถูกแก้ไขและไม่ปรากฎใน TOR ตัวใหม่
นายพริษฐ์ ระบุว่า เรื่องนี้เป็นข้อตอกย้ำกรณีที่เราพบข้อพิรุธ TOR ในโครงการ TH-AI Passport ว่าอาจจะไม่ได้มีอยู่เพียงแค่โครงการเดียว ซึ่งหลายๆ โครงการมักจะเป็นโครงการที่ถูกตั้งขึ้นมาในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย แต่อย่างน้อยกระทรวง อว. ที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี ก็ได้ปรับเปลี่ยนหลังจากที่มีการพบข้อพิรุธ แล้วตนก็หวังว่าโครงการที่มีข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันจะถูกชะลอและทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเอื้อกลุ่มเอกชน
ส่วนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ สมัยนี้น่าจะไม่ทันแล้วใช่หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า จะไปอยู่ในสมัยประชุมถัดไป เนื่องจากสมัยนี้มีจะมีการปิดประชุมในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม แต่จะเป็นช่วงเวลาไหนขอหารือกับภายในพรรคฝ่ายค้านก่อน