รัฐบาลลุยคุ้มครองผู้บริโภคCIB–อย.–กรมปศุสัตว์ จับมือทลายรง.ลูกชิ้นเถื่อนยี่ห้อดัง ยึดของกลาง 7 ล.

รองโฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค CIB–อย.–กรมปศุสัตว์ ผนึกกำลังทลายโรงงานลูกชิ้นเถื่อนยี่ห้อดัง ยึดของกลางกว่า 7 ล้านบาท
วันนี้ (14มิ.ย.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มงวด ล่าสุด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หลังได้รับข้อมูลว่ามีการผลิตและจำหน่ายหมูยอ ลูกชิ้น และไส้กรอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย วัตถุดิบ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวม 18 รายการ กว่า 132,725 ชิ้น มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท โดยเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมปศุสัตว์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในการปราบปรามแหล่งผลิตอาหารผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อาหารแปรรูปที่ผลิตจากโรงงานไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มีการควบคุมด้านสุขอนามัย อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แม้สินค้าจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ดูน่ารับประทานหรือจำหน่ายในราคาถูกก็ตาม
“รัฐบาลขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารจากแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาต มีเครื่องหมาย อย. และฉลากแสดงรายละเอียดครบถ้วน พร้อมตรวจสอบวันผลิต วันหมดอายุ และสภาพบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคทุกครั้ง ทั้งนี้ รัฐบาลจะเดินหน้าบูรณาการการทำงานปราบปรามผู้กระทำผิด ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง” นางสาวลลิดา กล่าว