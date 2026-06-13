รัฐบาลเผยผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมยืนยันสิทธิแล้ว 11 ล้านราย แนะอีกกว่า 1 ล้านรายลงทะเบียนก่อน 5 ทุ่ม 21 มิ.ย.

รัฐบาลเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 69 รายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า 11 ล้านราย แนะอีกกว่า 1 ล้านรายลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ก่อน เวลา 23.00 น. ภายในวันที่ 21 มิ.ย 69
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 23.00 น. และมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 11,797,120 ราย และมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ 1,376,853 ราย
“รัฐบาลขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ภายในเวลา 23.00 น. และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิแล้วขึ้นสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิที่มีการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้อง แต่มีการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิดพลาดเล็กน้อย ให้ถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว และไม่ต้องดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลหรือลงทะเบียนใหม่ สำหรับผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิที่มีข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญ จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล“ นางสาวพลอยทะเล ย้ำ
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ กระทรวงการคลังจะประกาศฯ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ และหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร และสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์
https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ https://welfare.mof.go.thหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง