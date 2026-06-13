ส่องทรัพย์สิน "จิรุตม์" กกต.ใหม่ แจ้งคราวพ้นประธานบอร์ด รฟท.-กรรมการ AOT รวย 80.3 ล้าน ทองคำ-เครื่องเพชรเพียบ

เปิดเซฟ "จิรุตม์ วิศาลจิตร" กกต.คนล่าสุด แจ้งคราวพ้นตำแหน่งประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยฯ มีทรัพย์สินรวมของภรรยา 80.3 ล้าน ทองคำ-เครื่องเพชรเพียบ
วันนี้(13มิ.ย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป ช.)เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายนายจิรุตม์ วิศาลจิตร กกต. คนล่าสุด กรณีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย และกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อ 18 มีนาคม 69 โดยนายจิรุตม์ และนางสาวสิริลักษณ์ เจียมจงกล คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 80,373,609 บาท และมีหนี้สินรวม 1,441,096 บาท เป็นทรัพย์สินของนายจิรุตม์47,859,767 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 9 บัญชี 12,254,631 บาท เงินลงทุนในกองทุนเปิด พันธบัตร และหุ้นรวม 20,151,736 บาท ที่ดิน 5 แปลงในกรุงเทพฯ 7,036,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพัก 2 หลังย่านจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพฯ รวม 2.75 ล้านบาท ยานพาหนะ 450,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 1,469,198 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,747,400 บาท และแจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 3.6 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินเดือนและเบี้ยประชุม 2.4 ล้านบาท เงินบำนาญ700,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 350,000 บาทเงินปันผล 150,000 บาท
มีรายจ่ายต่อปีรวม 1,739,000 บาท โดยเป็นค่าอุปโภคบริโภค 800,000 บาท เบี้ยประกันภัย 39,000 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคม 50,000 บาท ค่าสาธารณูปโภคเล่มอื่นๆ 350,000 บาท เงินบริจาค 50,000 บาท ค่าเล่าเรียนบุตร 250,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 200,000 บาท
ส่วนนางสาวสิริลักษณ์ คู่สมรส ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปบริษัทอาร์แอนด์เจ เทคโนโลยี จำกัด มีทรัพย์สินรวม 32,286,930 บาท แบ่งเป็นเงินสด 300,000 บาท เงินฝาก15 บัญชี 10,122,409 บาท เงินลงทุน 3,731,533 บาท ที่ดิน 2 แปลงในเขตกรุงเทพฯ 3.43 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพัก 1 หลังย่านพระราม 2และห้องชุดแอชตัน จุฬา-สีลมรวม 9,331,169 บาท ยานพาหนะ 2.45 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 961,817 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 1.96 ล้านบาท มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 1,441,096 บาท และแจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 1.28 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินเดือน 600,000 บาทค่าเช่าคอนโด 320,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก 260,000 บาทเงินปันผล 100,000 บาท มีรายจ่ายต่อปีรวม 962,000 บาท โดยเป็นค่าอุปโภคบริโภค 240,000 บาทค่าเบี้ยประกันภัย 241,000 บาทค่าผ่อนคอนโด 276,000 บาทค่าสาธารณูปโภค 200,000 บาทเงินบริจาค 5,000 บาท
ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวม 226,911 บาท เป็นเงินฝาก 103,500 บาทสิทธิและสัมปทาน 23,411 บาท ทรัพย์สินอื่น 100,000บาท
สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่ประกอบด้วย ทองรูปพรรณ (ราคาบาทละ20,000 บาท)รวม 23 บาทมูลค่า 460,000 บาททองคำแท่ง 17 บาทมูลค่า 340,000 บาทแหวนเพชร 2 วงมูลค่า 200,000 บาทพระเครื่อง 55 องค์มูลค่า 500,000 บาททองรูปพรรณ 40 บาท 2 สลึงรวมมูลค่า 810,000 บาท ทองคำแท่ง 35 บาทมูลค่า 700,000 บาท แหวนเพชร 2 วงมูลค่า 200,000 บาทตุ้มหูเพชร 2 คู่มูลค่า 120,000 บาท ทองรูปพรรณ 5 บาทมูลค่า 100,000 บาท หน้าปัดนาฬิกาฝังเพชร 1 วงมูลค่า 30,000 บาท ตุ้มหูไข่มุก 1 คู่มูลค่า 30,000 บาท
นอกจากนี้ยังแจ้งทรัพย์มรดกที่คู่สมรสได้จากมารดา อาทิ ทองรูปพรรณ(ราคาบาทละ 21,800 บาท)รวม 28 บาทมูลค่า 610,400 บาทจี้ทองคำฝังเพชร 1 ชิ้นมูลค่า 60,000 บาทชุดสร้อยคอ ตุ้มหูแหวนไพลินฝังเพชร 1 ชุดมูลค่า 250,000 บาท สร้อยคอและสร้อยข้อมือไพลินฝังเพชร 2 เส้นมูลค่า 100,000 บาทแหวนไพลินฝังเพชร 3 วงมูลค่า 110,000 บาทแหวนทับทิมล้อมเพชร 2 วงมือผ้า 100,000 บาทแหวนเพชร 2 วงมูลค่า 280,000 บาท แหวนไพลินหลังเบี้ยล้อมเพชร 1 วง มูลค่า 10,000 บาท แหวนบุษราคัมล้อมเพชร 1 วงมูลค่า 80,000 บาท ตุ้มหูและแหวนหยกล้อมเพชร 1 ชุดมูลค่า 20,000 บาท ตุ้มหูเพชร 1 คู่มูลค่า 80,000 บาท เป็นต้น
สำหรับประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปีของนายจิรุตม์ก่อนดำรงตำแหน่ง กกต.นั้นตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย 68 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 28ม.ค.62-30 ก.ย 62 รองปลัดกระทรวงคมนาคม 1 ต.ค 61- 27 มค 62 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 16 ต.ค.60-30 ก.ย.61เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า และ 20 ก.ย.59-15ต.ค.60เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ส่วนตำแหน่งประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยนายจิรุตม์เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 2 ม.ค 67 และรับตำแหน่งกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน เมื่อ 30 มกราคม 67