รัฐบาลอำนวยความสะดวก เปิดทำใบขับขี่รถสาธารณะนอกเวลาราชการ เฉพาะวันเสาร์ เริ่ม 13 มิ.ย - 1 ส.ค 69

รัฐบาลอำนวยความสะดวก เปิดบริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการ “เฉพาะวันเสาร์” เริ่ม 13 มิ.ย - 1 ส.ค 69 ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกประชาชน เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการ “เฉพาะวันเสาร์” กรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน ถึง วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 โดยจะต้องเป็นผู้อบรม e - Learning (อบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ) มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้อง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5
สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมายื่น มึดังนี้ 1. บัตรประชาชน 2. ใบรับรองแพทย์ 3. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ยังมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน หรือ ใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ (กรณีทำใหม่) 4. ผลอบรม e - Learning หลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (https://www.dlt-elearning.com/) 5. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเดิม (กรณีต่ออายุ)
นางสาวพลอยทะเล กล่าว ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและผ่านการทดสอบข้อเขียน และตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม กรมการขนส่งทางบกจะออกใบอนุญาตฯ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะดังนี้ รถยนต์สาธารณะ 305 บาท รถจักรยานยนต์สาธารณะ 155 บาท กรณีขับรถยนต์สาธารณะ (แท๊กซี่) ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำหรับทำบัตรผู้ขับรถ (บัตรเหลือง) ค่าธรรมเนียม 25 บาท
“ ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถรับจ้างประเภทใด รวมถึงผู้ที่ขับรถทางแอปพลิเคชันต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่ดำเนินการตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก จะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้” นางสาวพลอยทะเล ระบุ