รัฐบาลรุกสกัดบัญชีม้านิติบุคคลเห็นผลชัด เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขาย “หัวนิติบุคคล” เสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพ

รัฐบาลออกมาตรการเชิงรุกสกัดบัญชีม้านิติบุคคล เห็นผลชัด ลดจาก 549 ในปี 2568 เหลือ 19 รายช่วงเดืดนอ ม.ค.-พ.ค.69 พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขาย “หัวนิติบุคคล” เสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพ
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง โดยผลจากมาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ส่งผลให้จำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 549 รายในปี 2568 เหลือเพียง 19 ราย ในช่วงเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2569 สะท้อนผลสำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทาง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบซื้อขาย “หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท” หรือชักชวนให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนนิติบุคคล ก่อนนำไปใช้เป็นบัญชีม้า เชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์ การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจ
รัฐบาลจึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกระดับการตรวจสอบ คัดกรอง และดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จนสามารถลดการนำนิติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างชัดเจน
“รัฐบาลขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อ หรือยินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท รวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริง เพราะอาจต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง และเสี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัว พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมออนไลน์อย่างเข้มข้น ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอกใช้ เพื่อร่วมกันสร้างระบบเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสและปลอดภัยยิ่งขึ้น” นางสาวลลิดากล่าว