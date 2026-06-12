นายกฯสั่งอำนวยความสะดวกปชช.ถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้ำใช้ชีวิตปกติไม่งดงานรื่นเริง

"อนุทิน" สั่ง ครม. ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ บอก ประชาชนใช้ชีวิตปกติ เชื่อ ทราบแนวทางปฏิบัติ ไม่งดงานรื่นเริง
วันนี้ (12มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ภายหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ว่า วันนี้ประชุมวาระเดียวคือวาระของการเตรียมการงานพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งได้มีการมอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและดูแลพี่น้องประชาชนในการเดินทางเข้ามาร่วมงานให้ดีที่สุด
ส่วนแนวทางการปฏิบัติในส่วนของการถวายความอาลัย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นไปตามประกาศของสำนักพระราชวัง
สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีต่อจากนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่าในส่วนของภารกิจต่างประเทศ ที่มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้ว ก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม ขณะเดียวกันตนก็ได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆทราบว่าหากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้เน้นไปที่ตัวภารกิจและพยายามจัดกำหนดการในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลัก โดยให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
ขณะที่ ในส่วนของพี่น้องประชาชนนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนมองว่าในเรื่องของการใช้ชีวิต การทำมาหากิน การสร้างรายได้ ประชาชนก็ใช้ชีวิตอย่างปกติ ไม่มีอะไร เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเก็บความเศร้าโศกไว้ ซึ่งทุกคนมีความเศร้าโศกเสียใจอยู่แล้ว แต่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินชีวิต และการทำมาหากิน รวมถึงการดำรงชีพต่างๆ ขอให้เป็นเรื่องที่ปกติ
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ตนมั่นใจว่าพวกเราทุกคนทราบดีว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมในช่วงเวลาของการไว้ทุกข์ 15 วัน ซี่งในส่วนของหน่วยงานราชการก็มีการไว้ทุกข์ในวาระของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อยู่แล้ว
ส่วนกิจกรรรมคอนเสิร์ตต่างๆ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติเหมือนเมื่อครั้งของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคตก็สามารถจัดได้ ซึ่งทุกงานก็แทบจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่ได้บังคับ และไม่ได้เป็นกฎหมายอะไร แต่ทั้งงานกีฬา งานคอนเสิร์ต หรือ งานประชุมต่างๆ ก็จะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัย ถ้าได้ทำตรงนั้นก็ถือว่าได้รับทราบและปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้ว