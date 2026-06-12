ครม.ให้ไว้ทุกข์ลดธงครึ่งเสา 15 วัน ไม่ห้ามรื่นเริงใช้ชีวิตได้ตามปกติ ปชช.พิจารณาตามความเหมาะสม

โฆษกรัฐบาล เผย ครม.มีมติ ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ ลดธงครึ่งเสา 15 วัน ไม่ห้ามจัดงานรื่นเริงใช้ชีวิตได้ตามปกติ ส่วนประชาชนพิจารณาไว้ทุกข์ตามความเหมาะสม
วันนี้ (12มิ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่า นายกรัฐมนตรี ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัย
พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ตามโบราณขัตติยราชประเพณี
ขณะที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษา ทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
และ ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 15 วัน ส่วนประชาชนทั่วไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
ขณะที่วันพรุ่งนี้ เปิดให้ประชาชน เข้าถวายน้ำสรงพระศพ เบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 08.30 น.-12.00 น. โดยนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรี ไปร่วมถวายน้ำสรงพระศพ ในเวลา 08.30 น.
ทั้งนี้ งานรื่นเริงสามารถจัดได้ตามปกติ เริ่มด้วยยืนถวายความอาลัยด้วยความเหมาะสม โดยทุกคนสามารถไว้อาลัยระลึกถึงพระองค์ท่านใช้ชีวิตตามปกติ